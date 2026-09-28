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Головна Новини дня Удар по Дніпру спричинив пожежу в офісній будівлі, є постраждалі

Удар по Дніпру спричинив пожежу в офісній будівлі, є постраждалі

Ua ru
28 вересня 2026 12:36
Удар по Дніпру: у середмісті спалахнула пожежа, є постраждалі
Офісна будівля постраждала внаслідок російської атаки. Скриншот: Ганжа/Telegram

Удень 28 вересня російські війська атакували Дніпро, під ударом опинилася центральна частина міста. Росіяни вдарили по офісній будівлі безпілотником.

Про це повідомив очільник ДніпроОДА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Атака на Дніпро

За словами Олександра Ганжі, після удару в середмісті Дніпра зайнялася пожежа. Також відомо про постраждалих, однак їхню кількість посадовець наразі не уточнив.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА показав відео з місця події. На кадрах видно пошкоджену офісну будівлю.

Удар безпілотником

Ганжа уточнив, що російські військові завдали удару по офісній будівлі безпілотником. Інформації про масштаби пошкоджень та стан постраждалих наразі немає.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 22 вересня російські війська завдали балістичного ракетного удару по цивільному промисловому підприємству Інтерпайп у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули четверо працівників компанії, ще семеро співробітників отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали про те, що в суботу, 19 вересня, російські війська атакували Дніпро. У місті загорівся торговельний центр. Внаслідок атак двоє людей зазнали поранень.

пожежа Дніпро війна в Україні атака безпілотник
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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