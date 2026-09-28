Удар по Днепру: в центре города вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Офисное здание пострадало в результате российской атаки. Скриншот: Ганжа/Telegram

Днём 28 сентября российские войска атаковали Днепр, под ударом оказалась центральная часть города. Россияне нанесли удар по офисному зданию с помощью беспилотника.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Атака на Днепр

По словам Александра Ганжи, после удара в центре Днепра возник пожар. Также известно о пострадавших, однако их количество чиновник пока не уточнил.

Позже глава Днепропетровской ОГА показал видео с места происшествия. На кадрах видно поврежденное офисное здание.

Удар беспилотником

Ганжа уточнил, что российские военные нанесли удар по офисному зданию с помощью беспилотника. Информации о масштабах повреждений и состоянии пострадавших пока нет.

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 сентября российские войска нанесли баллистический ракетный удар по гражданскому промышленному предприятию "Интерпайп" в Днепре. В результате атаки погибли четверо работников компании, ещё семеро сотрудников получили ранения.

Также Новини.LIVE писали о том, что в субботу, 19 сентября, российские войска атаковали Днепр. В городе загорелся торговый центр. В результате атак двое человек получили ранения.