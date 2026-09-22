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Главная Новости дня В Днепре РФ ударила по предприятию Интерпайп: известно о 4 погибших

В Днепре РФ ударила по предприятию Интерпайп: известно о 4 погибших

Ua ru
22 сентября 2026 19:14
Атака РФ на Интерпайп в Днепре: 4 погибших, 7 раненых
Предприятию Интерпайп. Фото: пресс-служба компании

В ночь на 22 сентября 2026 года российские войска нанесли баллистический ракетный удар по гражданскому промышленному предприятию "ИНТЕРПАЙП" в Днепре. В результате атаки погибли четверо работников компании, ещё семеро сотрудников получили ранения.

Об этом компания сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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РФ атаковала предприятие Интертайп

Пострадавшим оказывается необходимая помощь, а компания поддерживает семьи погибших.

В Днепре РФ ударила по предприятию Интерпайп: известно о 4 погибших - фото 1
Сообщение компании. Фото: скриншот

Также в результате удара было повреждено основное производственное оборудование и инфраструктура предприятия. Работа производства в настоящее время остановлена.

Специалисты оценивают последствия атаки и определяют сроки восстановления предприятия. На объекте также проводят необходимые аварийно-ремонтные работы.

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Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 сентября российские войска атаковали четыре района Днепропетровской области ракетами, беспилотниками и артиллерией. В Днепре в результате удара погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения, один человек находится в тяжёлом состоянии. Также повреждены предприятия в Кривом Роге и Павлограде.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 сентября в Днепре скончался 20-летний мужчина, получивший тяжкие ранения в результате российского удара по городу 3 сентября. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

ремонт Днепр предприятия война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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