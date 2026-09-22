Атака РФ на Інтерпайп у Дніпрі: 4 загиблих, 7 поранених

Підприємству Інтерпайп. Фото: пресслужба компанії

У ніч проти 22 вересня 2026 року російські війська завдали балістичного ракетного удару по цивільному промисловому підприємству Інтерпайп у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули четверо працівників компанії, ще семеро співробітників отримали поранення.

Про це компанія повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

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РФ атакувала підприємство Інтертайп

Постраждалим надають необхідну допомогу, а компанія підтримує родини загиблих.

Повідомлення компанії. Фото: скриншот

Також через удар було пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства. Роботу виробництва наразі зупинено.

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Фахівці оцінюють наслідки атаки та визначають терміни відновлення підприємства. На об’єкті також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 22 вересня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Дніпрі внаслідок удару загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранень, одна людина перебуває у важкому стані. Також пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Павлограді.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 21 вересня у Дніпрі помер 20-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки на місто 3 вересня. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.