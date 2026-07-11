Удар КАБами по Слов'янську: загинула людина, є поранені

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

Карина Приходько Редактор

Внаслідок авіаудару по Слов'янську у Донецькій області 11 липня загинула одна людина. Ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Обстріл Слов'янська 11 липня

"Донеччина: у Слов'янську внаслідок авіаудару РФ загинула людина, ще троє поранені", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що на місці влучання пошкоджені чотири багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна будівля й легкові автомобілі.

Крім того, ворог обстріляв селище Билбасівка Слов'янської громади. Через ворожий удар загорілася адміністративна будівля. Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежі.

Як писали Новини.LIVE, 11 липня росіяни також вдарили КАБами по Запоріжжю. Внаслідок ворожих обстрілів троє жінок отримали поранення.

Також у Запоріжжі сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Окупанти атакували місто ввечері 10 липня. Ще 33 отримали поранення.