Атака Ірану на Ізраїль — нові деталі наслідків

Наслідки атаки Ірану на Ізраїль. Фото: Reuters

У п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет, прорвавши "Залізний купол". Внаслідок ударів кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це інформує ізраїльське видання The Jerusalem Post.

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Зазначається, що внаслідок удару Ірану по Ізраїлю загинуло щонайменше 3 людини, ще понад 150 — зазнали поранень. Крім того, зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Згідно з офіційними заявами численних ізраїльських лікарень, внаслідок іранських ракетних обстрілів загалом понад 150 людей отримали поранення. Більшість поранених отримали допомогу в лікарнях Шеба, Іхілов, Бейлінсон, Вольфсон, Каплан та Шамір, і щонайменше 29 з них були виписані.

Повідомляється, що пошкоджено кілька житлових будинків у передмісті Тель-Авіва. Поранення у людей варіюються від легких до середніх.

Попри роботу ППО, зафіксовані удари у Тель-Авіві, Єрусалимі, Беер-Шеві, Гуш-Дані та інших містах.

Зокрема під прицілом опинився головний військовий штаб Ізраїлю — наслідки невідомі, однак район навколо зазнав значних руйнувань.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері, 13 червня, Іран запустив по Ізраїлю сотню балістичних ракет.

Напередодні Ізраїль завдав ракетного удару по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.