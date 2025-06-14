Атака Ирана на Израиль — новые детали последствий

Последствия атаки Ирана на Израиль. Фото: Reuters

В пятницу вечером, 13 июня, Иран запустил по Израилю сотню баллистических ракет, прорвав "Железный купол". В результате ударов количество пострадавших продолжает расти.

Об этом информирует израильское издание The Jerusalem Post.

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Отмечается, что в результате удара Ирана по Израилю погибли по меньшей мере 3 человека, еще более 150 — получили ранения. Кроме того, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Согласно официальным заявлениям многочисленных израильских больниц, в результате иранских ракетных обстрелов в целом более 150 человек получили ранения. Большинство раненых получили помощь в больницах Шеба, Ихилов, Бейлинсон, Вольфсон, Каплан и Шамир, и по меньшей мере 29 из них были выписаны.

Сообщается, что повреждены несколько жилых домов в пригороде Тель-Авива. Ранения у людей варьируются от легких до средних.

Несмотря на работу ПВО, зафиксированы удары в Тель-Авиве, Иерусалиме, Беэр-Шеве, Гуш-Дане и других городах.

В частности под прицелом оказался главный военный штаб Израиля — последствия неизвестны, однако район вокруг подвергся значительным разрушениям.

Напомним, что в пятницу вечером, 13 июня, Иран запустил по Израилю сотню баллистических ракет.

Накануне Израиль нанес ракетный удар по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.