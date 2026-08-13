Позов проти Ubiquiti у США: компанію звинувачують у допомозі армії РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Українські цивільні та сім’ї загиблих звернулися до федерального суду Сполучених Штатів Америки з позовом проти американської технологічної компанії Ubiquiti. Позивачі стверджують, що її обладнання сприяють функціонуванню російської військової системи зв’язку, яку окупанти можуть використовувати для ударів по цивільному населенню України.

Про це повідомляє PR Newswire, передає Новини.LIVE.

Позов проти американської технологічної компанії Ubiquiti

Згідно з матеріалами позову, російська армія масово використовує радіомости Ubiquiti та фірмову технологію airMAX. Завдяки цьому обладнанню окупанти забезпечують стійкий цифровий звʼязок між операторами БпЛА, розвідувальними підрозділами, командними пунктами та ударними групами.

Технології Ubiquiti дозволяють транслювати відео з дронів у режимі реального часу та ефективно координувати удари. Це дозволило окупантам створити приблизно 100-кілометрову "зону знищення", яку російські оператори БпЛА фактично перетворили на "людське сафарі".

"Російська окупація України здійснюється через мережі. Без бойового звʼязку дрони не можуть полювати, командири не можуть координувати свої дії, а армія вторгнення не може перетворити цивільні дороги та райони на зону знищення. Технологія Ubiquiti забезпечила Росії міст, а українські цивільні особи заплатили за це", — сказав адвокат позивачів Скотт Гілмор.

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У позові окремо підкреслюється, що компанія Ubiquiti знала про використання її технологій у воєнних злочинах. Також стверджується, що компанія продовжувала надавати оновлення прошивки та технічну підтримку, що допомагало підтримувати роботу пристроїв у мережі російського поля бою.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 13 серпня російські окупанти атакували Чернігів реактивними дронами. На місці обстрілу сталася пожежа.

А у ніч проти 12 серпня сили протиповітряної оборони України знешкодили 112 зі 138 російських дронів. Основний удар противника припав на Сумщину та Одещину.