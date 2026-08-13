Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ubiquiti помогает РФ в "охоте на украинцев": иск в США

Ubiquiti помогает РФ в "охоте на украинцев": иск в США

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 09:42
Иск против Ubiquiti в США: компанию обвиняют в оказании помощи армии РФ
Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Украинские гражданские лица и семьи погибших обратились в федеральный суд Соединенных Штатов Америки с иском против американской технологической компании Ubiquiti. Истцы утверждают, что её оборудование способствует функционированию российской военной системы связи, которую оккупанты могут использовать для нанесения ударов по гражданскому населению Украины.

Об этом сообщает PR Newswire, передает Новини.LIVE.

Иск против американской технологической компании Ubiquiti

Согласно материалам иска, российская армия массово использует радиомосты Ubiquiti и фирменную технологию airMAX. Благодаря этому оборудованию оккупанты обеспечивают стабильную цифровую связь между операторами БпЛА, разведывательными подразделениями, командными пунктами и ударными группами.

Технологии Ubiquiti позволяют транслировать видео с дронов в режиме реального времени и эффективно координировать удары. Это позволило оккупантам создать примерно 100-километровую «зону уничтожения», которую российские операторы БПЛА фактически превратили в «человеческое сафари».

"Российская оккупация Украины осуществляется через сети. Без боевой связи дроны не могут охотиться, командиры не могут координировать свои действия, а армия-захватчик не может превратить гражданские дороги и районы в зону уничтожения. Технология Ubiquiti обеспечила России мост, а украинские гражданские лица заплатили за это", — сказал адвокат истцов Скотт Гилмор.

Читайте также:

В иске отдельно подчеркивается, что компания Ubiquiti знала об использовании её технологий в военных преступлениях. Также утверждается, что компания продолжала предоставлять обновления прошивки и техническую поддержку, что помогало поддерживать работу устройств в сети российского поля боя.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 13 августа российские оккупанты атаковали Чернигов реактивными дронами. На месте обстрела произошел пожар.

А в ночь на 12 августа силы противовоздушной обороны Украины сбили 112 из 138 российских дронов. Основной удар противника пришелся на Сумскую и Одесскую области.

США Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации