Иск против Ubiquiti в США: компанию обвиняют в оказании помощи армии РФ

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Украинские гражданские лица и семьи погибших обратились в федеральный суд Соединенных Штатов Америки с иском против американской технологической компании Ubiquiti. Истцы утверждают, что её оборудование способствует функционированию российской военной системы связи, которую оккупанты могут использовать для нанесения ударов по гражданскому населению Украины.

Об этом сообщает PR Newswire, передает Новини.LIVE.

Иск против американской технологической компании Ubiquiti

Согласно материалам иска, российская армия массово использует радиомосты Ubiquiti и фирменную технологию airMAX. Благодаря этому оборудованию оккупанты обеспечивают стабильную цифровую связь между операторами БпЛА, разведывательными подразделениями, командными пунктами и ударными группами.

Технологии Ubiquiti позволяют транслировать видео с дронов в режиме реального времени и эффективно координировать удары. Это позволило оккупантам создать примерно 100-километровую «зону уничтожения», которую российские операторы БПЛА фактически превратили в «человеческое сафари».

"Российская оккупация Украины осуществляется через сети. Без боевой связи дроны не могут охотиться, командиры не могут координировать свои действия, а армия-захватчик не может превратить гражданские дороги и районы в зону уничтожения. Технология Ubiquiti обеспечила России мост, а украинские гражданские лица заплатили за это", — сказал адвокат истцов Скотт Гилмор.

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В иске отдельно подчеркивается, что компания Ubiquiti знала об использовании её технологий в военных преступлениях. Также утверждается, что компания продолжала предоставлять обновления прошивки и техническую поддержку, что помогало поддерживать работу устройств в сети российского поля боя.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 13 августа российские оккупанты атаковали Чернигов реактивными дронами. На месте обстрела произошел пожар.

А в ночь на 12 августа силы противовоздушной обороны Украины сбили 112 из 138 российских дронов. Основной удар противника пришелся на Сумскую и Одесскую области.