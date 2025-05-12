У ЗСУ закликали українців не чекати швидкого завершення війни - Іван Тимочко

Іван Тимочко. Фото: Facebook Івана Тимочко

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко закликав українців не піддаватися ілюзіям щодо швидкого завершення війни після майбутніх переговорів. Він виступив із заявою на тлі чуток про швидке завершення війни.

Про це Тимочко заявив в ефірі програми День.LIVE у понеділок, 12 травня.

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Швидкого завершення війни не буде

За його словами, справжнє припинення бойових дій — це не миттєвий акт, а тривалий і складний процес, який передбачає не лише домовленості, а й юридичне оформлення.

Тимочко наголосив, що йдеться про детальний документ з чіткими пунктами, в яких будуть визначені строки, обов’язки сторін та механізми впровадження домовленостей.

Він підкреслив, що лише підписання повноцінної міждержавної угоди може стати основою для реального миру, а не тимчасового затишшя.

Нагадаємо, медіа Axios заявило, що Володимир Зеленський нібито погодиться на переговори з Володимиром Путіним навіть у випадку відсутності припинення вогню.

Тим часом сам Володимир Путін продовжує вести ту саму риторику щодо України, як і раніше. Він вимагає зміни влади в Україні, відмову від НАТО та інші поступки.

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