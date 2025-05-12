В ВСУ призвали украинцев не ждать скорого завершения войны - Иван Тимочко

Иван Тимочко. Фото: Facebook Ивана Тимочко

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко призвал украинцев не поддаваться иллюзиям относительно быстрого завершения войны после предстоящих переговоров. Он выступил с заявлением на фоне слухов о скором завершении войны.

Об этом Тимочко заявил в эфире программы День.LIVE в понедельник, 12 мая.

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Быстрого завершения войны не будет

По его словам, настоящее прекращение боевых действий — это не мгновенный акт, а длительный и сложный процесс, который предусматривает не только договоренности, но и юридическое оформление.

Тимочко отметил, что речь идет о детальном документе с четкими пунктами, в которых будут определены сроки, обязанности сторон и механизмы внедрения договоренностей.

Он подчеркнул, что только подписание полноценного межгосударственного соглашения может стать основой для реального мира, а не временного затишья.

Напомним, медиа Axios заявило, что Владимир Зеленский якобы согласится на переговоры с Владимиром Путиным даже в случае отсутствия прекращения огня.

Тем временем сам Владимир Путин продолжает вести ту же риторику в отношении Украины, как и раньше. Он требует смены власти в Украине, отказ от НАТО и другие уступки.

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