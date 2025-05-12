В ВСУ призвали украинцев не ждать скорого завершения войны - Иван Тимочко

В ВСУ призвали украинцев не ждать скорого завершения войны
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко призвал украинцев не поддаваться иллюзиям относительно быстрого завершения войны после предстоящих переговоров. Он выступил с заявлением на фоне слухов о скором завершении войны.
Об этом Тимочко заявил в эфире программы День.LIVE в понедельник, 12 мая.
Быстрого завершения войны не будет
По его словам, настоящее прекращение боевых действий — это не мгновенный акт, а длительный и сложный процесс, который предусматривает не только договоренности, но и юридическое оформление.
Тимочко отметил, что речь идет о детальном документе с четкими пунктами, в которых будут определены сроки, обязанности сторон и механизмы внедрения договоренностей.
Он подчеркнул, что только подписание полноценного межгосударственного соглашения может стать основой для реального мира, а не временного затишья.
Напомним, медиа Axios заявило, что Владимир Зеленский якобы согласится на переговоры с Владимиром Путиным даже в случае отсутствия прекращения огня.
Тем временем сам Владимир Путин продолжает вести ту же риторику в отношении Украины, как и раньше. Он требует смены власти в Украине, отказ от НАТО и другие уступки.
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