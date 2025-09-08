Щонайменше 92 американці загинули на фронті в Україні — NYT

Військовослужбовці на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

Громадяни США також беруть участь у боях за незалежність України. Стало відомо, хто відправляється на фронт та скільки американців загинуло під час бойових дій.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Реклама

Читайте також:

Тисячі американців воювали за Україну

В музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка, присвячена іноземним добровольцям, які воюють на боці України. Куратор проєкту Юрій Горпинич повідомив, що в українській армії служили кілька тисяч американців. За підрахунками музею, у боях загинули щонайменше 92 громадяни США.

Попри участь американських комбатантів у війні, уряд США уникає прямої підтримки таких добровольців, аби не провокувати Росію. Натомість допомогу надає благодійний фонд RT Weatherman Foundation, який займається поверненням тіл загиблих, лікуванням поранених та пошуком зниклих безвісти.

Американці їдуть воювати, але нерідко тікають з фронту

Частина новоприбулих американців після перебування на фронті відмовляється від бойових завдань. Старший лейтенант та командир підрозділу, де служать іноземці, Микола Лавренюк розповів, як деякі кажуть, що хочуть воювати, але на передовій звертаються з проханнями перевести їх на інші види робіт, наприклад, у логістику.

Точна кількість американських добровольців залишається невідомою. За різними оцінками, від початку повномасштабної війни їх було від тисячі до кількох тисяч. З часом контингент змінився: більшість становлять люди старшого віку, ветерани США, які прагнуть повернутися у військо, або новобранці без бойового досвіду.

Чому американці їдуть воювати за Україну

Мотивація для громадян США воювати за Україну теж різна: для одних це боротьба за свободу і протест проти агресії, для інших — пошук сенсу життя, можливість заробітку чи шанс залишити минулі проблеми вдома.

Дехто приїжджає, аби спробувати відновити військову кар’єру. Водночас серед добровольців є й люди з непростим минулим: так, один із американців перебував у розшуку на батьківщині за контрабанду наркотиків, але встиг повоювати в Україні до арешту.

Іноземці служать у складі ЗСУ або у міжнародних легіонах. Їхня оплата відповідає зарплаті українських військових: близько 1 000 доларів базової виплати та додаткові бойові надбавки, які можуть сягати ще 3 000 доларів на місяць.

Нагадаємо, в Україні не меншає випадків самовільного залишення частини. Військовий юрист пояснив, чому військові тікають з фронту.

Також нещодавно президент Франції назвав втрати російських військ на війні проти України.