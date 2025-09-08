По меньшей мере 92 американца погибли на фронте в Украине — NYT

Военнослужащие на фронте. Фото: REUTERS/Stringer

Граждане США также участвуют в боях за независимость Украины. Стало известно, кто отправляется на фронт и сколько американцев погибло во время боевых действий.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Тысячи американцев воевали за Украину

В музее истории Украины во Второй мировой войне открылась выставка, посвященная иностранным добровольцам, которые воюют на стороне Украины. Куратор проекта Юрий Горпинич сообщил, что в украинской армии служили несколько тысяч американцев. По подсчетам музея, в боях погибли по меньшей мере 92 гражданина США.

Несмотря на участие американских комбатантов в войне, правительство США избегает прямой поддержки таких добровольцев, чтобы не провоцировать Россию. Зато помощь оказывает благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который занимается возвращением тел погибших, лечением раненых и поиском пропавших без вести.

Американцы едут воевать, но нередко убегают с фронта

Часть новоприбывших американцев после пребывания на фронте отказывается от боевых задач. Старший лейтенант и командир подразделения, где служат иностранцы, Николай Лавренюк, рассказал, как некоторые говорят, что хотят воевать, но на передовой обращаются с просьбами перевести их на другие виды работ, например, в логистику.

Точное количество американских добровольцев остается неизвестным. По разным оценкам, с начала полномасштабной войны их было от тысячи до нескольких тысяч. Со временем контингент изменился: большинство составляют люди старшего возраста, ветераны США, которые стремятся вернуться в войско, или новобранцы без боевого опыта.

Почему американцы едут воевать за Украину

Мотивация для граждан США воевать за Украину тоже разная: для одних это борьба за свободу и протест против агрессии, для других — поиск смысла жизни, возможность заработка или шанс оставить прошлые проблемы дома.

Некоторые приезжают, чтобы попробовать восстановить военную карьеру. В то же время среди добровольцев есть и люди с непростым прошлым: так, один из американцев находился в розыске на родине за контрабанду наркотиков, но успел воевать в Украине до ареста.

Иностранцы служат в составе ВСУ или в международных легионах. Их оплата соответствует зарплате украинских военных: около 1000 долларов базовой выплаты и дополнительные боевые надбавки, которые могут достигать еще 3000 долларов в месяц.

