Головна Новини дня Макрон назвав втрати Росії на війні з 2022 року

Макрон назвав втрати Росії на війні з 2022 року

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:37
Втрати окупантів з 2022 року — Макрон назвав невдачі РФ
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Російська армія зазнає колосальних втрат на війні в Україні. З листопада 2022 року РФ втратила понад мільйон солдатів на фронті.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції за підсумками саміту "Коаліції рішучих" 4 вересня.

Читайте також:

Втрати РФ на фронті з 2022 року

"Росія втратила на війні в Україні понад мільйон солдатів убитими та пораненими з листопада 2022 року", — сказав Макрон.

Водночас він додав, що за цей час росіяни захопили менш як 1% території України. 

Також президент зазначив, що 60-70% усієї зброї, що застосовується на війні зараз, виробляється в Україні. За його словами, виробництво відбувається у тісній кооперації із західними союзниками.

Нагадаємо, раніше у Міноборони назвали втрати росіян за серпень 2025 року. Аби тиснути на обору ЗСУ, вони жертвують великою кількістю своєї піхоти.

Також ми писали, бійці ГУР уразили два літаки і судно РФ в Криму. Орієнтовна вартість вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів. 

росіяни окупація війна в Україні фронт втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
