Втрати окупантів з 2022 року — Макрон назвав невдачі РФ

Російська армія зазнає колосальних втрат на війні в Україні. З листопада 2022 року РФ втратила понад мільйон солдатів на фронті.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції за підсумками саміту "Коаліції рішучих" 4 вересня.

Втрати РФ на фронті з 2022 року

"Росія втратила на війні в Україні понад мільйон солдатів убитими та пораненими з листопада 2022 року", — сказав Макрон.

Водночас він додав, що за цей час росіяни захопили менш як 1% території України.

Також президент зазначив, що 60-70% усієї зброї, що застосовується на війні зараз, виробляється в Україні. За його словами, виробництво відбувається у тісній кооперації із західними союзниками.

