Втрати окупантів з 2022 року — Макрон назвав невдачі РФ

Макрон назвав втрати Росії на війні з 2022 року
Російська армія зазнає колосальних втрат на війні в Україні. З листопада 2022 року РФ втратила понад мільйон солдатів на фронті.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції за підсумками саміту "Коаліції рішучих" 4 вересня.
Втрати РФ на фронті з 2022 року
"Росія втратила на війні в Україні понад мільйон солдатів убитими та пораненими з листопада 2022 року", — сказав Макрон.
Водночас він додав, що за цей час росіяни захопили менш як 1% території України.
Також президент зазначив, що 60-70% усієї зброї, що застосовується на війні зараз, виробляється в Україні. За його словами, виробництво відбувається у тісній кооперації із західними союзниками.
