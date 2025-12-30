У ЗСУ розкрили дедлайн росіян для захоплення Покровська
Російські терористи хочуть до Нового року заявити про захоплення Покровська на Донеччині. Проте у них не виходить окупувати населений пункт.
Про це заявив командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.
Бої за Покровськ та Мирноград — яка ситуація на фронті
"Ніяк не виходить у ворога забрати ні Покровськ, ні Мирноград. Вони докладають для цього безліч зусиль", — розповів військовий.
Первухін зазначив, що росіяни масовано атакують населений пункт авіацією, зокрема КАБами.
"Можливо і заявлять (про захопленння Покровська, — ред.). Не відомо як повернеться у їхньої пропаганди язик, але факт залишаться фактом. Покровськ не їх, вони його захопити не змогли, Мирноград наш", — заявив він.
Крім того, росіяни намагаються одночасно обійти Покровськ в бік Добропілля. Протягом останнього тижня окупанти кинули в бій понад 30 одиниць важкої техніки — танки, ББМ, мотоцикли, квадроцикли та піхоту. Проте уся ця колона була знищена.
"Оборона стійка, тримаємо оборону і всі заяви Кремля потрібно ділити як мінімум на два, а то і більше", — підсумував командир.
Незважаючи на бойові дії у місті залишаються цивільні. Евакуацію проводить як Україна, так і РФ.
"Ворог вивозить тих, хто вирішив дочекатися Росію", — розповів він.
