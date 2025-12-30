Бої за Покровськ та Мирноград — яка ситуація на фронті

Військовий ЗСУ у Покровську. Фото: Reuters

Російські терористи хочуть до Нового року заявити про захоплення Покровська на Донеччині. Проте у них не виходить окупувати населений пункт.

Про це заявив командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Владислав Первухін в ефірі Ранок.LIVE.

"Ніяк не виходить у ворога забрати ні Покровськ, ні Мирноград. Вони докладають для цього безліч зусиль", — розповів військовий.

Первухін зазначив, що росіяни масовано атакують населений пункт авіацією, зокрема КАБами.

"Можливо і заявлять (про захопленння Покровська, — ред.). Не відомо як повернеться у їхньої пропаганди язик, але факт залишаться фактом. Покровськ не їх, вони його захопити не змогли, Мирноград наш", — заявив він.

Крім того, росіяни намагаються одночасно обійти Покровськ в бік Добропілля. Протягом останнього тижня окупанти кинули в бій понад 30 одиниць важкої техніки — танки, ББМ, мотоцикли, квадроцикли та піхоту. Проте уся ця колона була знищена.

"Оборона стійка, тримаємо оборону і всі заяви Кремля потрібно ділити як мінімум на два, а то і більше", — підсумував командир.

Незважаючи на бойові дії у місті залишаються цивільні. Евакуацію проводить як Україна, так і РФ.

"Ворог вивозить тих, хто вирішив дочекатися Росію", — розповів він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, яким найгіршим сценарієм може завершитись війна.

Також президент назвав умову для виведення українських військ з Донбасу.