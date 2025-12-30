Видео
Україна
В ВСУ раскрыли дедлайн россиян для захвата Покровска

В ВСУ раскрыли дедлайн россиян для захвата Покровска

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 14:16
Бои за Покровск и Мирноград — какая ситуация на фронте
Военный ВСУ в Покровске. Фото: Reuters

Российские террористы хотят до Нового года заявить о захвате Покровска в Донецкой области. Однако у них не получается оккупировать населенный пункт.

Об этом заявил командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Владислав Первухин в эфире Ранок.LIVE.

Бои за Покровск и Мирноград — какая ситуация на фронте

"Никак не получается у врага забрать ни Покровск, ни Мирноград. Они прилагают для этого множество усилий", — рассказал военный.

Первухин отметил, что россияне массированно атакуют населенный пункт авиацией, в частности КАБами.

"Возможно и заявят (о захвате Покровска, ред.). Не известно как повернется у их пропаганды язык, но факт останутся фактом. Покровск не их, они его захватить не смогли, Мирноград наш", — заявил он.

Кроме того, россияне пытаются одновременно обойти Покровск в сторону Доброполья. В течение последней недели оккупанты бросили в бой более 30 единиц тяжелой техники — танки, ББМ, мотоциклы, квадроциклы и пехоту. Однако вся эта колонна была уничтожена.

"Оборона устойчива, держим оборону и все заявления Кремля нужно делить как минимум на два, а то и больше", — подытожил командир.

Несмотря на боевые действия в городе остаются гражданские. Эвакуацию проводит как Украина, так и РФ.

"Враг вывозит тех, кто решил дождаться Россию", — рассказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким худшим сценарием может завершиться война.

Также президент назвал условие для вывода украинских войск из Донбасса.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
