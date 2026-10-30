Олені. Ілюстративне фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник﻿

У контактному зоопарку при готелі Phoenix Relax Park біля Буковеля загинула самка плямистого оленя. В UAnimals заявили про ймовірне жорстоке поводження та ненадання їй необхідної допомоги, тоді як у готелі заперечують звинувачення. Поліція перевіряє обставини загибелі та законність утримання диких тварин у закладі.

Про це повідомили в UAnimals, Phoenix Relax Park та Поліції Івано-Франківської області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель тварини біля Буковеля

За інформацією організації із захисту тварин та довкілля UAnimals, 25 жовтня 2026 року в мережі з'явилося відео зі знесиленою твариною, яка лежала в болоті біля паркану свого вольєра на території контактного зоопарку при готелі Phoenix Relax Park. Авторка допису Світлана стверджувала, що керівництво комплексу та наглядачі зоопарку знали про стан тварини, однак не надали їй допомоги. За її словами, у косулі навіть не було води.

В UAnimals розповіли, що жінка викликала поліцію, яка приїхала на місце та зафіксувала факт жорстокого поводження з твариною. За твердженням зоозахисників, лише після приїзду правоохоронців тварині дали води та знеболювальні препарати, а також переклали її на брезент.

В організації повідомили, що тварина загинула наступного дня після появи відео. Водночас у Phoenix Relax Park заявили, що смерть настала 25 жовтня.

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Жінка також звернулася до UAnimals за юридичною консультацією. Юристки організації роз'яснили їй подальші кроки, а для підсилення справи зоозахисники подали власну заяву до поліції та звернення від міжфракційного об'єднання "Гуманна країна".

В UAnimals вимагають ретельно розслідувати обставини загибелі тварини та покарати винних.

Також зоозахисники закликали громадськість поширювати інформацію про подію, звертатися до поліції та медіа, щоб справа не залишилася без уваги. В UAnimals виступили проти відвідування контактних зоопарків, наголосивши, що такі заклади не є розвагою для людей, а утримання тварин у них може супроводжуватися стражданнями.

Скриншот повідомлення UAnimals/Facebook

Що заявили в Phoenix Relax Park

У готельному комплексі підтвердили загибель тварини, однак заперечили звинувачення в байдужості та ненаданні ветеринарної допомоги. Там зазначили, що їхній Wildpark — це не класичний зоопарк із розвагами, а передусім притулок для тварин, зокрема врятованих або евакуйованих із прифронтових зон. Водночас у комплексі визнали, що навіть за наявності допомоги врятувати тварин вдається не завжди.

За словами представників закладу, тварину оглядав ветеринарний лікар 23 та 24 жовтня. 25 жовтня, коли її стан різко погіршився, фахівця викликали повторно без зволікань.

У готелі пояснили, що до приїзду ветеринара персонал виконував його вказівку не переміщувати тварину та забезпечити їй спокій. Самостійно вводити препарати працівникам також заборонили, щоб не нашкодити. У комплексі припустили, що відвідувачі могли сприйняти такі дії як байдужість і намагалися самостійно допомогти тварині.

У Phoenix Relax Park наголосили, що персонал діяв відповідно до рекомендацій ветеринара, а твердження про свідоме залишення тварини помирати не відповідають дійсності.

Окремо в готелі уточнили, що загинула не косуля, як зазначали в публікаціях, а самка благородного оленя. Там також заперечили твердження про експлуатацію тварин і відсутність ветеринарного супроводу.

Наразі територію утримання тварин тимчасово закрили, а інших мешканців Wildpark помістили на карантин під ветеринарний нагляд. У готелі очікують результатів аналізів, співпрацюють із поліцією та відкриті до діалогу із зоозахисниками. Там також заявили, що не уникають відповідальності та повідомлятимуть про нові обставини й результати перевірок.

Скриншот заяви Phoenix Relax Park/Facebook

Що сказали у Поліції Івано-Франківської області

У поліції повідомили, що 26 жовтня о 10:04 отримали звернення про ймовірне жорстоке поводження з твариною на території контактного зоопарку в селі Поляниця. У повідомленні йшлося про можливе ненадання їй ветеринарної допомоги.

На місце одразу виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи та лікар ветеринарної медицини. За попередніми даними правоохоронців, загинула самка плямистого оленя. Під час огляду видимих тілесних ушкоджень на тілі тварини не виявили.

Ветеринар провів розтин і відібрав зразки для лабораторних досліджень, які мають допомогти встановити причину загибелі. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події, зокрема перевіряють інформацію про можливе ненадання тварині необхідної допомоги.

Крім того, правоохоронці перевіряють законність утримання диких тварин на території закладу, наявність передбачених законодавством документів і дотримання вимог щодо умов їх утримання. За результатами перевірки буде надано правову оцінку.

Скриншот заяви Поліції Івано-Франківської області/Facebook

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