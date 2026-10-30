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В контактном зоопарке при отеле Phoenix Relax Park недалеко от Буковеля погибла самка пятнистого оленя. В UAnimals заявили о вероятном жестоком обращении и неоказании ей необходимой помощи, тогда как в отеле отрицают обвинения. Полиция проверяет обстоятельства гибели и законность содержания диких животных в заведении.

Об этом сообщили в UAnimals, Phoenix Relax Park и полиции Ивано-Франковской области, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о гибели животного возле Буковеля

По информации организации по защите животных и окружающей среды UAnimals, 25 октября 2026 года в сети появилось видео с обессиленным животным, которое лежало в болоте у забора своего вольера на территории контактного зоопарка при отеле Phoenix Relax Park. Автор поста Светлана утверждала, что руководство комплекса и смотрители зоопарка знали о состоянии животного, однако не оказали ему помощи. По её словам, у косули даже не было воды.

В UAnimals рассказали, что женщина вызвала полицию, которая прибыла на место и зафиксировала факт жестокого обращения с животным. По утверждению зоозащитников, только после приезда правоохранителей животному дали воду и обезболивающие препараты, а также переложили его на брезент.

В организации сообщили, что животное погибло на следующий день после появления видео. В то же время в Phoenix Relax Park заявили, что смерть наступила 25 октября.

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Женщина также обратилась в UAnimals за юридической консультацией. Юристы организации разъяснили ей дальнейшие шаги, а для усиления дела зоозащитники подали собственное заявление в полицию и обращение от межфракционного объединения "Гуманная страна".

В UAnimals требуют тщательно расследовать обстоятельства гибели животного и наказать виновных.

Также зоозащитники призвали общественность распространять информацию об этом событии, обращаться в полицию и СМИ, чтобы дело не осталось без внимания. В UAnimals выступили против посещения контактных зоопарков, подчеркнув, что такие заведения не являются развлечением для людей, а содержание животных в них может сопровождаться страданиями.

Скриншот сообщения UAnimals/Facebook

Что заявили в Phoenix Relax Park

В гостиничном комплексе подтвердили гибель животного, однако опровергли обвинения в безразличии и неоказании ветеринарной помощи. Там отметили, что их Wildpark — это не классический зоопарк с развлечениями, а прежде всего приют для животных, в частности спасенных или эвакуированных из прифронтовых зон. В то же время в комплексе признали, что даже при наличии помощи спасти животных удается не всегда.

По словам представителей заведения, животное осматривал ветеринарный врач 23 и 24 октября. 25 октября, когда его состояние резко ухудшилось, специалиста вызвали повторно без промедления.

В отеле пояснили, что до приезда ветеринара персонал выполнял его указание не перемещать животное и обеспечить ему покой. Самостоятельно вводить препараты работникам также запретили, чтобы не навредить. В комплексе предположили, что посетители могли воспринять такие действия как равнодушие и пытались самостоятельно помочь животному.

В Phoenix Relax Park подчеркнули, что персонал действовал в соответствии с рекомендациями ветеринара, а утверждения о том, что животное сознательно оставили умирать, не соответствуют действительности.

Отдельно в отеле уточнили, что погибла не косуля, как отмечалось в публикациях, а самка благородного оленя. Там также опровергли утверждения об эксплуатации животных и отсутствии ветеринарного сопровождения.

В настоящее время территорию содержания животных временно закрыли, а остальных обитателей Wildpark поместили на карантин под ветеринарный надзор. В отеле ожидают результатов анализов, сотрудничают с полицией и открыты для диалога с защитниками животных. Там также заявили, что не уклоняются от ответственности и будут сообщать о новых обстоятельствах и результатах проверок.

Скриншот заявления Phoenix Relax Park/Facebook

Что сообщили в полиции Ивано-Франковской области

В полиции сообщили, что 26 октября в 10:04 получили обращение о вероятном жестоком обращении с животным на территории контактного зоопарка в селе Поляница. В сообщении речь шла о возможном неоказании ей ветеринарной помощи.

На место сразу выехали полицейские следственно-оперативной группы и ветеринарный врач. По предварительным данным правоохранителей, погибла самка пятнистого оленя. При осмотре видимых телесных повреждений на теле животного не обнаружили.

Ветеринар провел вскрытие и взял образцы для лабораторных исследований, которые должны помочь установить причину гибели. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, в частности проверяют информацию о возможном неоказании животному необходимой помощи.

Кроме того, правоохранители проверяют законность содержания диких животных на территории заведения, наличие предусмотренных законодательством документов и соблюдение требований к условиям их содержания. По результатам проверки будет дана правовая оценка.

Скриншот заявления полиции Ивано-Франковской области/Facebook

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