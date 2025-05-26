У житлі працівників ВАКС знайшли обладнання для стеження

Поліцейські. Фото: Новини.LIVE

У житлі працівників Вищого антикорупційного суду виявили обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. У суді це пов’язують із розглядом конкретних справ і розцінюють як втручання в процес здійснення правосуддя.

Про це повідомила пресслужба ВАКС у Facebook у понеділок, 26 травня.

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"Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про втручання у здійснення правосуддя передано до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора. Крім того, порушено кримінальні провадження.

Очільниця Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко наголосила, що незалежність суду — це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя.

"Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", — додала вона.

Допис ВАКС. Фото: скриншот

Нагадаємо, журналіст і політичний коментатор Віталій Портніков розповів, що у його квартирі знайшли пристрій для прослуховування.

А перед втечею ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького з України його соратники знайшли прослушку в офісі.