В жилье работников ВАКС обнаружили оборудование для прослушивания

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В жилье работников Высшего антикоррупционного суда обнаружили оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. В суде это связывают с рассмотрением конкретных дел и расценивают как вмешательство в процесс осуществления правосудия.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook в понедельник, 26 мая.

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