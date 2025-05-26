В жилье работников ВАКС обнаружили оборудование для прослушивания
26 мая 2025 15:05
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В жилье работников Высшего антикоррупционного суда обнаружили оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. В суде это связывают с рассмотрением конкретных дел и расценивают как вмешательство в процесс осуществления правосудия.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook в понедельник, 26 мая.
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