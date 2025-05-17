Віталій Портніков знайшов вдома прослушку — СБУ закрила справу через відсутність складу злочину

Віталій Портніков. Фото: facebook.com/portnikov

Журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков повідомив, що в серпні 2022 року у його помешканні було виявлено пристрій для прослуховування. Після знахідки СБУ порушила кримінальне провадження, однак згодом розслідування було закрите.

Відповідну заяву медійник зробив у Facebook в суботу, 17 травня.

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Портніков зазначив, що повідомлення про закриття справи йому надіслала сама Служба безпеки.

"Служба безпеки України надіслала мені офіційне повідомлення щодо знаходження мною в моєму помешканні у серпні 2022 року пристрою для підслуховування і відкриття кримінального провадження з цього приводу", — йдеться у повідомленні.

Журналіст додав, що після знахідки СБУ порушила кримінальне провадження, однак згодом розслідування було закрите. Причина — "відсутність складу кримінального правопорушення".

"Щиро дякую СБУ за професійну, ефективну і оперативну роботу!" — написав Портніков.

Повідомлення Портнікова у Facebook

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