Віталій Портніков знайшов вдома прослушку — СБУ закрила справу через відсутність складу злочину

Портніков знайшов вдома прослушку — СБУ закрила справу
Журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков повідомив, що в серпні 2022 року у його помешканні було виявлено пристрій для прослуховування. Після знахідки СБУ порушила кримінальне провадження, однак згодом розслідування було закрите.
Відповідну заяву медійник зробив у Facebook в суботу, 17 травня.
Прослушка в оселі Портнікова
Портніков зазначив, що повідомлення про закриття справи йому надіслала сама Служба безпеки.
"Служба безпеки України надіслала мені офіційне повідомлення щодо знаходження мною в моєму помешканні у серпні 2022 року пристрою для підслуховування і відкриття кримінального провадження з цього приводу", — йдеться у повідомленні.
Журналіст додав, що після знахідки СБУ порушила кримінальне провадження, однак згодом розслідування було закрите. Причина — "відсутність складу кримінального правопорушення".
"Щиро дякую СБУ за професійну, ефективну і оперативну роботу!" — написав Портніков.
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