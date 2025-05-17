Виталий Портников нашел дома прослушку - СБУ закрыла дело из-за отсутствия состава преступления

Портников нашел дома прослушку — СБУ закрыла дело
Журналист и политический обозреватель Виталий Портников сообщил, что в августе 2022 года в его доме было обнаружено устройство для прослушивания. После находки СБУ возбудила уголовное производство, однако впоследствии расследование было закрыто.
Соответствующее заявление медийщик сделал в Facebook в субботу, 17 мая.
Прослушка в доме Портникова
Портников отметил, что сообщение о закрытии дела ему прислала сама Служба безопасности.
"Служба безопасности Украины прислала мне официальное сообщение о нахождении мной в моем доме в августе 2022 года устройства для подслушивания и открытии уголовного производства по этому поводу", — говорится в сообщении.
Журналист добавил, что после находки СБУ возбудила уголовное производство, однако впоследствии расследование было закрыто. Причина — "отсутствие состава уголовного правонарушения".
"Спасибо СБУ за профессиональную, эффективную и оперативную работу! " — написал Портников.
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