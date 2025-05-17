Виталий Портников нашел дома прослушку - СБУ закрыла дело из-за отсутствия состава преступления

Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov

Журналист и политический обозреватель Виталий Портников сообщил, что в августе 2022 года в его доме было обнаружено устройство для прослушивания. После находки СБУ возбудила уголовное производство, однако впоследствии расследование было закрыто.

Соответствующее заявление медийщик сделал в Facebook в субботу, 17 мая.

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Портников отметил, что сообщение о закрытии дела ему прислала сама Служба безопасности.

"Служба безопасности Украины прислала мне официальное сообщение о нахождении мной в моем доме в августе 2022 года устройства для подслушивания и открытии уголовного производства по этому поводу", — говорится в сообщении.

Журналист добавил, что после находки СБУ возбудила уголовное производство, однако впоследствии расследование было закрыто. Причина — "отсутствие состава уголовного правонарушения".

"Спасибо СБУ за профессиональную, эффективную и оперативную работу! " — написал Портников.

Сообщение Портникова в Facebook

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