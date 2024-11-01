Технічний збій у застосунку Резерв+ - що сталося

Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У роботі застосунку "Резерв+" в п'ятницю, 1 листопада, стався технічний збій. За словами користувачів, проблеми виникають при спробі увійти.

Про це пишуть у соціальних мережах.

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Так, при спробі увійти в обліковий запис у "Резерв+" застосунок видає помилку. Користувачі не можуть переглянути жодну інформацію з реєстру "Оберіг".

"У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз", — йдеться у повідомленні.

Скриншот застосунку

Відомо, що напередодні користувачам прийшли тестові сповіщення від застосунку.

Скриншот сповіщення

Нагадаємо, востаннє збій у роботі застосунку "Резерв+" стався 17 жовтня. Тоді всі користувачі отримали відстрочку "до завершення мобілізації".

А 1 жовтня збій відбувся в роботі застосунку Telegram. Користувачі скаржилися на повільне відправлення повідомлень та погане завантаження медіафайлів.