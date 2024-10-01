Масштабний збій в Telegram — користувачі скаржаться на роботу месенджера

Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 1 жовтня, в месенджері Telegram було зафіксовано масштабний збій. Користувачі відзначали, що повідомлення, фотографії та відео не завантажуються.

Про це повідомив сервіс Downdetector.

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Збій у Telegram 1 жовтня

Повідомлення про труднощі в роботі додатка надходили з різних країн Європи. Користувачі повідомляють про численні проблеми, зокрема, з повільним завантаженням медіафайлів, надсиланням повідомлень і відкриттям посилань. Багато хто скаржиться на те, що додаток "зависає", а система постійно демонструє повідомлення про "завантаження" або "оновлення".

Діаграма повідомлень про збій в роботі Telegram. Фото: Downdetector

Раніше віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров висловився щодо чуток про можливе блокування месенджера Telegram на території України.

Нагадаємо, 20 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.