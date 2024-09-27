Федоров зробив заяву щодо можливого блокування Telegram

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров. Фото: АрміяІnform

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров висловився щодо чуток про можливе блокування месенджера Telegram на території України. Він підкреслив, що РНБО вже мають офіційну позицію з цього питання.

Про це міністр заявив на конференції "IT Арена 2024", повідомляє кореспондент Новини.LIVE у п'ятницю, 27 вересня.

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Федоров підкреслив, що будь-яка інша думка з цього приводу, озвучена ним буде виключно особистою та суб'єктивною.

"Міністерство інформаційної політики, Міністерство стратегічних комунікацій, зараз нова назва РНБО, тому в них є офіційна позиція, яку вони висловили. Будь-яка інша позиція буде моєю суб'єктивною і особистою. Тому я думаю, що назагал її не потрібно, говорити", — заявив Федоров.

Нагадаємо, 20 вересня під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Він наголосив, що рішення стосується лише листування та пересилання документів через застосунок.