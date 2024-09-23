Telegram видаватиме IP-адреси та номери користувачів поліції

Telegram у смартфоні. Фото ілюстративне: G1

Месенджер Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів користувачів, які порушують правила платформи, на запит відповідних регулюючих та правоохоронних органів. При цьому лишається невідомим, чи розповсюджується нове правило на спецслужби авторитарних країн.

Про нові правила повідомив засновник і власник месенджера Павло Дуров у понеділок, 23 вересня.

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Telegram розкриватиме IP-адреси користувачів

"Пошук у Telegram потужніший, ніж в інших програмах обміну повідомленнями, оскільки дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів. На жаль, цією функцією зловживали люди, які порушили наші Загальні положення та умови для продажу незаконних товарів", — зазначив Дуров.

Власник месенджера повідомив, що за останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram набагато безпечнішим.

"Увесь проблемний вміст, який ми виявили в Пошуку, більше недоступний. Якщо вам усе ж вдалося знайти щось небезпечне чи незаконне в Пошуку Telegram, повідомте нам про це через @SearchReport", — звернувся до підписників Дуров.

Також Дуров повідомив, що задля більш ефективного стримування злочинців від зловживання пошуком у Telegram, команда платформи оновила Умови використання та Політику конфіденційності, гарантуючи, що цей крок було узгоджено в усьому світі.

"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути надані відповідним органам у відповідь на законні запити", — повідомив Дуров.

Він додав, що ці заходи мають знеохотити злочинців. При цьому не уточнюється, чи месенджер реагуватиме на запити силовиків з авторитарних країн.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 20 вересня, під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив обмеження використання Telegram в Україні в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Він наголосив, що рішення стосується лише листування та пересилання документів через застосунок.