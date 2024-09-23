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Telegram будет сотрудничать с правоохранительными органами — Дуров сообщил детали

23 сентября 2024 17:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Telegram будет выдавать IP-адреса и номера пользователей полиции
Telegram в смартфоне. Фото иллюстративное: G1
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Мессенджер Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, по запросу соответствующих регулирующих и правоохранительных органов. При этом остается неизвестным, распространяется ли новое правило на спецслужбы авторитарных стран.

О новых правилах сообщил основатель и владелец мессенджера Павел Дуров в понедельник, 23 сентября.

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"Поиск в Telegram более мощный, чем в других программах обмена сообщениями, поскольку позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов. К сожалению, этой функцией злоупотребляли люди, нарушившие наши Общие положения и условия для продажи незаконных товаров", — отметил Дуров.

Владелец мессенджера сообщил, что за последние несколько недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск Telegram гораздо более безопасным.

"Все проблемное содержимое, которое мы обнаружили в Поиске, больше не доступно. Если вам все же удалось найти что-то опасное или незаконное в Поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport", — обратился к подписчикам Дуров.

Также Дуров сообщил, что для более эффективного сдерживания преступников от злоупотребления поиском в Telegram команда платформы обновила Условия использования и Политику конфиденциальности, гарантируя, что этот шаг был согласован во всем мире.

"Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушающих наши правила могут быть предоставлены соответствующим органам в ответ на законные запросы", — сообщил Дуров.

Он добавил, что эти меры должны обеспокоить преступников. При этом не уточняется, будет ли мессенджер реагировать на запросы силовиков из авторитарных стран.

Ранее мы писали, что в пятницу, 20 сентября, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что решение касается только переписки и пересылки документов через приложение.

полиция Telegram безопасность соцсети Павел Дуров

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