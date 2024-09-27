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Федоров заявил, кто должен комментировать закрытие Telegram в Украине

27 сентября 2024 19:18
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Федоров сделал заявление о возможной блокировке Telegram
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров. Фото: АрмияInform
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров высказался по поводу слухов о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории Украины. Он подчеркнул, что СНБО уже имеет официальную позицию по этому вопросу.

Об этом министр заявил на конференции "IT Арена 2024", сообщает корреспондент  Новини.LIVE в пятницу, 27 сентября.

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Федоров подчеркнул, что любое другое мнение на этот счет, озвученное им, будет исключительно личным и субъективным.

"Министерство информационной политики, Министерство стратегических коммуникаций, сейчас новое название СНБО, поэтому у них есть официальная позиция, которую они высказали. Любая другая позиция будет моей субъективной и личной. Поэтому я думаю, что вообще ее не нужно говорить", — заявил Федоров.

Напомним, 20 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил ограничение использования Telegram в Украине в органах государственной власти, военных формированиях и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что решение касается только переписки и пересылки документов через приложение.

Михаил Федоров Украина Telegram кибербезопасность РНБО

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