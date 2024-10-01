Масштабный сбой в Telegram – пользователи жалуются на работу мессенджера

В работе Telegram зафиксирован масштабный сбой
Во вторник, 1 октября, в мессенджере Telegram был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи отмечали, что сообщения, фотографии и видео не загружаются.
Об этом сообщил сервис Downdetector.
Сбой в Telegram 1 октября
Сообщения о трудностях в работе приложения поступали из разных стран Европы. Пользователи сообщают о многочисленных проблемах, в частности с медленной загрузкой медиафайлов, отправкой сообщений и открытием ссылок. Многие жалуются на то, что приложение "зависает", а система постоянно демонстрирует сообщение о "загрузке" или "обновлении".
Ранее вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров высказался по поводу слухов о возможной блокировке мессенджера Telegram на территории Украины.
Напомним, 20 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!