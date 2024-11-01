Технический сбой в приложении Резерв+ - что произошло

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: Новости.

В работе приложения "Резерв+" в пятницу, 1 ноября, произошел технический сбой. По словам пользователей, проблемы возникают при попытке войти.

Об этом пишут в соцсетях.

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Так, при попытке войти в аккаунт в "Резерв+" приложение выдает ошибку. Пользователи не могут просмотреть информацию из реестра "Оберіг".

"У нас техническая проблема. Извините. Пожалуйста, попробуйте еще раз", — говорится в сообщении.

Скриншот приложения

Известно, что накануне пользователям пришли тестовые оповещения от приложения.

Скриншот оповещения

Напомним, последний раз сбой в работе приложения "Резерв+" произошел 17 октября. Тогда все пользователи получили отсрочку "до завершения мобилизации".

А 1 октября сбой произошел в работе приложения Telegram. Пользователи жаловались на медленную отправку сообщений и плохую загрузку медиафайлов.