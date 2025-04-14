Вибухи на Запоріжжі 14 квітня - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 14 квітня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Це пов'язано з пуском ворожих керованих авіабомб.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Івана Федорова. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Запорізької області

"Вибухи у Запорізькій області", — написав Федоров.

Він закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.

До цього Федоров попереджав про загрозу застосування КАБів по Запорізькій області.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах — внаслідок чого загинуло 35 мирних жителів. Серед них — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Крім того, серед загиблих виявили артистку оркестру театру ім. М. Щепкіна Олену Когут.