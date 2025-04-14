Вибухи на Запоріжжі 14 квітня - що відомо

У Запорізькій області пролунали вибухи
У понеділок, 14 квітня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Це пов'язано з пуском ворожих керованих авіабомб.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Що відомо про обстріл Запорізької області
"Вибухи у Запорізькій області", — написав Федоров.
Він закликав до відбою залишатися у безпечних місцях.
До цього Федоров попереджав про загрозу застосування КАБів по Запорізькій області.
Де оголосили тривогу
Станом на 22:25 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по Сумах — внаслідок чого загинуло 35 мирних жителів. Серед них — 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.
Крім того, серед загиблих виявили артистку оркестру театру ім. М. Щепкіна Олену Когут.
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