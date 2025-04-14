Взрывы в Запорожье 14 апреля - что известно

В Запорожской области прогремели взрывы
В понедельник, 14 апреля, в Запорожской области прогремели взрывы. Это связано с пуском вражеских управляемых авиабомб.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Что известно об обстреле Запорожской области
"Взрывы в Запорожской области", — написал Федоров.
Он призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.
До этого Федоров предупреждал об угрозе применения КАБов по Запорожской области.
Где объявили тревогу
По состоянию на 22:25 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумах — в результате чего погибли 35 мирных жителей. Среди них — 11-летний мальчик и 17-летний юноша.
Кроме того, среди погибших обнаружили артистку оркестра театра им. М. Щепкина Елену Когут.
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