Взрывы в Запорожье 14 апреля - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 14 апреля, в Запорожской области прогремели взрывы. Это связано с пуском вражеских управляемых авиабомб.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Запорожской области

"Взрывы в Запорожской области", — написал Федоров.

Он призвал до отбоя оставаться в безопасных местах.

До этого Федоров предупреждал об угрозе применения КАБов по Запорожской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:25 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумах — в результате чего погибли 35 мирных жителей. Среди них — 11-летний мальчик и 17-летний юноша.

Кроме того, среди погибших обнаружили артистку оркестра театра им. М. Щепкина Елену Когут.