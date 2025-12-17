Відео
Головна Новини дня У Запоріжжі зростає кількість жертв від удару РФ по будинку

У Запоріжжі зростає кількість жертв від удару РФ по будинку

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 13:53
Удар по будинку в Запоріжжі 17 грудня — що відомо
Рятувальники гасять пожежу в багатоквартирному будинку у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали трьох ударів по Запоріжжю та території Запорізького району. В обласному центрі ворожі боєприпаси влучили у два житлові будинки. За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися люди, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Росія атакувала житловий будинок в Запоріжжі — травмованих дедалі більше

Загалом кількість постраждалих у результаті ударів по Запоріжжю та району зросла до 26 осіб, серед них є одна дитина.

Приліт по будинку
Пожежа в будинку у Запоріжжі внаслідок прильоту. Фото: Запорізька ОВА
Обстріл по Запоріжжю
Руйнування квартир. Фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя атака
Пожежа. Фото: Запорізька ОВА

За наявними даними, російська армія застосувала керовані авіабомби. Унаслідок ударів зруйновано житлові будинки, зафіксовані пошкодження об’єкта інфраструктури та навчального закладу. Медичні служби працюють у посиленому режимі, всі поранені перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідне лікування.

Обстріл Запоріжжя
Пораненому надають допомогу. Фото: Запорізька ОВА

Влада повідомляє, що кількість постраждалих може зростати. Усім мешканцям, які постраждали від ворожої атаки, надається допомога, працюють екстрені служби та відповідні служби реагування.

Нагадаємо, вчора, 16 грудня Запоріжжя опинилося під атакою РФ. Внаслідок обстрілу пошкодження та пожежі виникли в трьох багатоповерхівках. Згодом стали відомі деталі наслідків атаки по місту. 

пожежа Запоріжжя обстріли будинок поранення завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
