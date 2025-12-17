Удар по дому в Запорожье 17 декабря — что известно

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска нанесли три удара по Запорожью и территории Запорожского района. В областном центре вражеские боеприпасы попали в два жилых дома. По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди, продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Россия атаковала жилой дом в Запорожье — травмированных все больше

В целом количество пострадавших в результате ударов по Запорожью и району возросло до 26 человек, среди них есть один ребенок.

Пожар в доме в Запорожье в результате прилета. Фото: Запорожская ОГА

Разрушение квартир, фото: Запорожская ОГА

Пожар. Фото: Запорожская ОГА

По имеющимся данным, российская армия применила управляемые авиабомбы. В результате ударов разрушены жилые дома, зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры и учебного заведения. Медицинские службы работают в усиленном режиме, все раненые находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Раненому оказывают помощь. Фото: Запорожская ОГА

Власти сообщают, что количество пострадавших может расти. Всем жителям, пострадавшим от вражеской атаки, оказывается помощь, работают экстренные службы и соответствующие службы реагирования.

Напомним, вчера, 16 декабря Запорожье оказалось под атакой РФ. В результате обстрела повреждения и пожары возникли в трех многоэтажках. Впоследствии стали известны детали последствий атаки по городу.