Удар по дому в Запорожье 17 декабря — что известно

В Запорожье растет количество жертв от удара РФ по зданию
Российские войска нанесли три удара по Запорожью и территории Запорожского района. В областном центре вражеские боеприпасы попали в два жилых дома. По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди, продолжаются поисково-спасательные работы.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Россия атаковала жилой дом в Запорожье — травмированных все больше
В целом количество пострадавших в результате ударов по Запорожью и району возросло до 26 человек, среди них есть один ребенок.
По имеющимся данным, российская армия применила управляемые авиабомбы. В результате ударов разрушены жилые дома, зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры и учебного заведения. Медицинские службы работают в усиленном режиме, все раненые находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.
Власти сообщают, что количество пострадавших может расти. Всем жителям, пострадавшим от вражеской атаки, оказывается помощь, работают экстренные службы и соответствующие службы реагирования.
Напомним, вчера, 16 декабря Запорожье оказалось под атакой РФ. В результате обстрела повреждения и пожары возникли в трех многоэтажках. Впоследствии стали известны детали последствий атаки по городу.
