В Запорожье растет количество жертв от удара РФ по зданию

В Запорожье растет количество жертв от удара РФ по зданию

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 13:53
Удар по дому в Запорожье 17 декабря — что известно
Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

 Российские войска нанесли три удара по Запорожью и территории Запорожского района. В областном центре вражеские боеприпасы попали в два жилых дома. По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди, продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Россия атаковала жилой дом в Запорожье — травмированных все больше

В целом количество пострадавших в результате ударов по Запорожью и району возросло до 26 человек, среди них есть один ребенок.

Приліт по будинку
Пожар в доме в Запорожье в результате прилета. Фото: Запорожская ОГА
Обстріл по Запоріжжю
Разрушение квартир, фото: Запорожская ОГА
Запоріжжя атака
Пожар. Фото: Запорожская ОГА

По имеющимся данным, российская армия применила управляемые авиабомбы. В результате ударов разрушены жилые дома, зафиксированы повреждения объекта инфраструктуры и учебного заведения. Медицинские службы работают в усиленном режиме, все раненые находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение.

Обстріл Запоріжжя
Раненому оказывают помощь. Фото: Запорожская ОГА

Власти сообщают, что количество пострадавших может расти. Всем жителям, пострадавшим от вражеской атаки, оказывается помощь, работают экстренные службы и соответствующие службы реагирования.

Напомним, вчера, 16 декабря Запорожье оказалось под атакой РФ. В результате обстрела повреждения и пожары возникли в трех многоэтажках. Впоследствии стали известны детали последствий атаки по городу.

пожар Запорожье обстрелы дом ранение завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
