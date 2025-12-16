Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 16 грудня — дрон влетів у будинок

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника по Запоріжжю в ніч проти 16 грудня спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Через влучання дрон вигоріли квартири одразу на двох поверхах, загалом займання охопило чотири помешкання.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки удару дрона по будинку в Запоріжжі

Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку, зокрема людей із верхніх поверхів, де існувала загроза поширення вогню та задимлення. На місці події працювали аварійно-рятувальні підрозділи, медики та комунальні служби. Станом на ранок пожежу вдалося локалізувати й повністю приборкати.

Гасіння пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Чоловік отримав осколкове поранення, жінка зазнала отруєння чадним газом. Потерпілим була надана необхідна медична допомога.

До ліквідації наслідків удару залучили понад пів сотні рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Пожежа в будинку. Фото: Запорізька ОВА

Гасіння пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Міська влада повідомила, що всі, хто потребує допомоги після ворожої атаки, можуть звернутися до міського кол-центру за номерами 15-80, (050) 414 15 80 та (067) 656 15 80.

