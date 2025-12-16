Відео
Головна Новини дня Російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі — фото

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 07:47
Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 16 грудня — дрон влетів у будинок
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок нічної атаки російського ударного безпілотника по Запоріжжю в ніч проти 16 грудня спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Через влучання дрон  вигоріли квартири одразу на двох поверхах, загалом займання охопило чотири помешкання.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Наслідки удару дрона по будинку в Запоріжжі

Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку, зокрема людей із верхніх поверхів, де існувала загроза поширення вогню та задимлення. На місці події працювали аварійно-рятувальні підрозділи, медики та комунальні служби. Станом на ранок пожежу вдалося локалізувати й повністю приборкати.

Запоріжжя атака
Гасіння пожежі. Фото: Запорізька ОВА
Безпілотник атака Запоріжжя
Пожежа в багатоповерхівці. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Чоловік отримав осколкове поранення, жінка зазнала отруєння чадним газом. Потерпілим була надана необхідна медична допомога.

До ліквідації наслідків удару залучили понад пів сотні рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки. 

Дрон вибух
Пожежа в будинку. Фото: Запорізька ОВА
Пожежа в Запоріжжі
Гасіння пожежі. Фото: Запорізька ОВА

Міська влада повідомила, що всі, хто потребує допомоги після ворожої атаки, можуть звернутися до міського кол-центру за номерами 15-80, (050) 414 15 80 та (067) 656 15 80.

Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували в Запоріжжі супермаркет.

Також стало відомо, яку частку житлового фонду в Україні зруйнувала Росія за роки війни.

пожежа Запоріжжя обстріли дрони будинок війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
