Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российский дрон ударил по многоэтажке в Запорожье — фото

Российский дрон ударил по многоэтажке в Запорожье — фото

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 07:47
Последствия ночной атаки на Запорожье 16 декабря - дрон влетел в дом
Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА

В результате ночной атаки российского ударного беспилотника по Запорожью в ночь на 16 декабря вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Из-за попадания дрона выгорели квартиры сразу на двух этажах, в целом возгорание охватило четыре помещения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара дрона по дому в Запорожье

Спасатели оперативно эвакуировали жителей дома, в частности людей с верхних этажей, где существовала угроза распространения огня и задымления. На месте происшествия работали аварийно-спасательные подразделения, медики и коммунальные службы. По состоянию на утро пожар удалось локализовать и полностью потушить.

Запоріжжя атака
Тушение пожара. Фото: Запорожская ОГА
Безпілотник атака Запоріжжя
Пожар в многоэтажке. Фото: Запорожская ОГА

В результате атаки пострадали два человека. Мужчина получил осколочное ранение, женщина получила отравление угарным газом. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

К ликвидации последствий удара привлекли более полусотни спасателей и 14 единиц специальной техники.

Дрон вибух
Пожар в доме. Фото: Запорожская ОГА
Пожежа в Запоріжжі
Тушение пожара, фото: Запорожская ОГА

Городские власти сообщили, что все, кто нуждается в помощи после вражеской атаки, могут обратиться в городской колл-центр по номерам 15-80, (050) 414 15 80 и (067) 656 15 80.

Напомним, недавно российские войска атаковали в Запорожье супермаркет.

Также стало известно, какую долю жилого фонда в Украине разрушила Россия за годы войны.

пожар Запорожье обстрелы дроны дом
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации