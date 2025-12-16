Последствия ночной атаки на Запорожье 16 декабря - дрон влетел в дом

Последствия атаки РФ по Запорожью. Фото: Запорожская ОГА

В результате ночной атаки российского ударного беспилотника по Запорожью в ночь на 16 декабря вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Из-за попадания дрона выгорели квартиры сразу на двух этажах, в целом возгорание охватило четыре помещения.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Последствия удара дрона по дому в Запорожье

Спасатели оперативно эвакуировали жителей дома, в частности людей с верхних этажей, где существовала угроза распространения огня и задымления. На месте происшествия работали аварийно-спасательные подразделения, медики и коммунальные службы. По состоянию на утро пожар удалось локализовать и полностью потушить.

Тушение пожара. Фото: Запорожская ОГА

Пожар в многоэтажке. Фото: Запорожская ОГА

В результате атаки пострадали два человека. Мужчина получил осколочное ранение, женщина получила отравление угарным газом. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

К ликвидации последствий удара привлекли более полусотни спасателей и 14 единиц специальной техники.

Пожар в доме. Фото: Запорожская ОГА

Тушение пожара, фото: Запорожская ОГА

Городские власти сообщили, что все, кто нуждается в помощи после вражеской атаки, могут обратиться в городской колл-центр по номерам 15-80, (050) 414 15 80 и (067) 656 15 80.

Напомним, недавно российские войска атаковали в Запорожье супермаркет.

Также стало известно, какую долю жилого фонда в Украине разрушила Россия за годы войны.