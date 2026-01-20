Відео
Головна Новини дня У Запоріжжі зросла кількість жертв — загинуло подружжя

У Запоріжжі зросла кількість жертв — загинуло подружжя

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 21:22
Загинуло подружжя в Запоріжжі — кількість загиблих зросла 20 січня
Місце удару РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі внаслідок російської атаки ввечері 20 січня загинуло троє людей. Серед жертв агресії РФ — подружжя та їхній сусід. Також півтори тисячі споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Троє загиблих у Запоріжжі

"Росіяни забрали життя подружжя: 48-річного чоловіка та 43-річної жінки. Загинув і їхній 57-річний сусід", — зазначив Федоров. 

Наслідки обстрілу Запоріжжя 20 січня
Пожежники гасять вогонь. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар Росії по Запріжжю 20 січня
Медики допомагають постраждалій. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Він уточнив, що росіяни також пошкодили шість приватних будинків та спалили три автівки. Крім того, внаслідок удару Росії у майже 1500 абонентів зникло світло.

"Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація", — наголосив очільник ОВА.

Фото й відео з місця удару по Запоріжжю 20 січня
Знищене авто. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Скільки жертв у Запоріжжі 20 січня
Зруйнований будинок. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, що росіяни атакували Запоріжжя ввечері 20 січня безпілотником. Під ударом був приватний сектор міста, внаслідок чого місцева жителька зазнала поранень.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський розпорядився, щоб Запоріжжю надали більше засобів та екіпажів для захисту. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення, коментуючи обстріли Росії.

Запоріжжя обстріли Іван Федоров атака загиблі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
