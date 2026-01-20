Погибли супруги в Запорожье — количество погибших возросло 20 января

Место удара РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье в результате российской атаки вечером 20 января погибли три человека. Среди жертв агрессии РФ — супруги и их сосед. Также полторы тысячи потребителей остались без света.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Трое погибших в Запорожье

"Россияне унесли жизни супругов: 48-летнего мужчины и 43-летней женщины. Погиб и их 57-летний сосед", — отметил Федоров.

Пожарные тушат огонь. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Медики помогают пострадавшей. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Он уточнил, что россияне также повредили шесть частных домов и сожгли три автомобиля. Кроме того, в результате удара России у почти 1500 абонентов пропал свет.

"Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью", — подчеркнул глава ОВА.

Уничтоженное авто. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Разрушенный дом. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, что россияне атаковали Запорожье вечером 20 января беспилотником. Под ударом был частный сектор города, в результате чего местная жительница получила ранения.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Запорожью предоставили больше средств и экипажей для защиты. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения, комментируя обстрелы России.