Україна
В Запорожье возросло количество жертв — погибли супруги

В Запорожье возросло количество жертв — погибли супруги

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 21:22
Погибли супруги в Запорожье — количество погибших возросло 20 января
Место удара РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье в результате российской атаки вечером 20 января погибли три человека. Среди жертв агрессии РФ — супруги и их сосед. Также полторы тысячи потребителей остались без света.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Трое погибших в Запорожье

"Россияне унесли жизни супругов: 48-летнего мужчины и 43-летней женщины. Погиб и их 57-летний сосед", — отметил Федоров.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 20 січня
Пожарные тушат огонь. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар Росії по Запріжжю 20 січня
Медики помогают пострадавшей. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Он уточнил, что россияне также повредили шесть частных домов и сожгли три автомобиля. Кроме того, в результате удара России у почти 1500 абонентов пропал свет.

"Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью", — подчеркнул глава ОВА.

Фото й відео з місця удару по Запоріжжю 20 січня
Уничтоженное авто. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Скільки жертв у Запоріжжі 20 січня
Разрушенный дом. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, что россияне атаковали Запорожье вечером 20 января беспилотником. Под ударом был частный сектор города, в результате чего местная жительница получила ранения.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Запорожью предоставили больше средств и экипажей для защиты. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения, комментируя обстрелы России.

Запорожье обстрелы Иван Федоров атака погибшие
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
