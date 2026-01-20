Атака России на Запорожье 20 января - погиб человек, еще однако - ранен

РФ убила человека и разрушила дома в Запорожье — последствия атак
Дата публикации 20 января 2026 18:58
Россия ударила по Запорожью во вторник, 20 января. В результате обстрела есть погибший и раненый, разрушены дома, а на месте попаданий возникли пожары.
Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
"Повреждены частные дома из-за атаки врага по Запорожью. Россияне ударили беспилотником по частному сектору города. Разрушены дома, возник пожар",- написал Федоров.
Впоследствии он сообщил о погибшем человеке.
Новость дополняется...
