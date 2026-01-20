Видео
Україна
Видео

РФ убила человека и разрушила дома в Запорожье — последствия атак

РФ убила человека и разрушила дома в Запорожье — последствия атак

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 18:58
Атака России на Запорожье 20 января - погиб человек, еще однако - ранен
срочная новость

Россия ударила по Запорожью во вторник, 20 января. В результате обстрела есть погибший и раненый, разрушены дома, а на месте попаданий возникли пожары.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

"Повреждены частные дома из-за атаки врага по Запорожью. Россияне ударили беспилотником по частному сектору города. Разрушены дома, возник пожар",- написал Федоров.

Впоследствии он сообщил о погибшем человеке.

Новость дополняется...

Запорожье
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
