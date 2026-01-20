Атака Росії на Запоріжжя 20 січня — загинула людина, ще однак — поранена

РФ вбила людину і зруйнувала будинки в Запоріжжі — наслідки удару
Дата публікації: 20 січня 2026 18:58
Росія вдарила по Запоріжжю в вівторок, 20 січня. В результаті обстрілу є загиблий та поранений, зруйновані будинки, а на місці влучань виникли пожежі.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
"Пошкоджені приватні будинки через атаку ворога по Запоріжжю. Росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Зруйновані будинки, виникла пожежа", — написав Федоров.
Згодом він повідомив про загиблу людину.
Новина доповнюється...
