Атака Росії на Запоріжжя 20 січня — загинула людина, ще однак — поранена

Росія вдарила по Запоріжжю в вівторок, 20 січня. В результаті обстрілу є загиблий та поранений, зруйновані будинки, а на місці влучань виникли пожежі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Пошкоджені приватні будинки через атаку ворога по Запоріжжю. Росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Зруйновані будинки, виникла пожежа", — написав Федоров.

Згодом він повідомив про загиблу людину.

