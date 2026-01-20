Удар по столиці й регіонах — наслідки атаки на енергетику

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС України

У ніч проти ранку 20 січня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, використавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Основний вектор удару був спрямований на об’єкти енергетичної інфраструктури, а також на житлові квартали великих міст.

Новини.LIVE розповідають, які області опинилися під атаками та яка ситуація з електропостачанням в Україні.

Найважчі наслідки зафіксовані у столиці. Після нічного удару без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових житлових будинків.

Міський голова Віталій Кличко зауважив, що ця кількість становить майже 80% від тої кількості будинків, у яких тепло вдалося відновити після попереднього масованого обстрілу 9 січня. Новий обстріл фактично перекреслив результати відновлювальних робіт.

Під час атаки найбільше постраждав лівий берег Києва. У Дніпровському районі вибухова хвиля пошкодила багатоповерховий житловий будинок, будівлю початкової школи та близько двох десятків припаркованих автомобілів. Поранення отримала 59-річна жінка, її госпіталізували.

У Дарницькому районі вибиті вікна й пошкоджена огорожа приватного домоволодіння. У Деснянському районі уламки безпілотного літального апарата впали на територію кладовища.

Через ураження енергетичних об'єктів майже весь лівий берег столиці залишився без водопостачання.

У Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах подача води була повністю припинена, а житловий масив Троєщина отримував воду зі зниженим тиском. На правому березі проблеми з водопостачанням фіксувалися у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах, тоді як у Печерському районі вода була доступна лише в окремих зонах.

Крім того, у Київській області атака призвела до загибелі мирного мешканця. У Бучанському районі 50-річний чоловік отримав смертельне поранення та загинув на місці, попри спроби медиків надати допомогу. Крім того, внаслідок удару пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

Які області опинилися під масованим обстрілом

Упродовж ночі та ранку під ракетний обстріл потрапили Київ, Дніпро, Вінницька, Рівненська, Одеська, Черкаська, Полтавська області та інші регіони. Внаслідок атаки зафіксовано серйозні пошкодження критичної інфраструктури, є повідомлення про перебої з електрикою, теплопостачанням та водопостачанням.

У Дніпрі зафіксовано пошкодження підприємства, внаслідок чого виникла пожежа. Вибуховою хвилею повибивало вікна в сусідніх будівлях, пошкоджено багатоповерховий будинок, об’єкти інфраструктури та п'ять автомобілів.

Поранення отримали дві жінки віком 76 та 67 років. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району безпілотник влучив у приватний будинок. За даними військових, у межах області силами протиповітряної оборони було знищено 40 ворожих дронів.

Масований удар по Україні 20 січня, напрямок ракет та дронів. Фото: mon1tor

На Одещині удари були спрямовані як по житлових районах, так і по об'єктах енергетики. У Чорноморську безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, пошкодивши фасад і вікна.

В Одеському районі зафіксовано ураження енергетичного об'єкта, попередньо без жертв.

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих, на місці працювали аварійні та профільні служби.

У Черкаській області сили протиповітряної оборони знищили чотири ракети та один безпілотник. За попередніми даними, уламки не спричинили значних руйнувань, постраждалих немає, обстеження території триває.

Окрім того, на Рівненщині пошкодження критичної інфраструктури призвели до знеструмлення понад 10 тисяч абонентів, але станом на 10:21 усіх абонентів уже заживили.

Зазначається, що в кількох житлових будинках вибило вікна, також постраждали припарковані поряд автомобілі. За попередньою інформацією, поранених серед цивільного населення немає.

У Полтавській області російський удар прийшовся по промисловому об’єкту. Виникли пожежі на кількох ділянках, які рятувальники оперативно ліквідували. До гасіння залучали техніку ДСНС і два пожежні потяги. Масштабних жертв вдалося уникнути.

Що з енергосистемою України після масованого удару

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в низці регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, планові графіки тимчасово не діють. Найбільше обмеження торкнулися Києва, Київської, Харківської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської та Рівненської областей. В енергетичних службах зазначають, що відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, в Повітряних силах повідомили про те, чим Росія атакувала Україну 20 січня та скільки цілей вдалося знешкодити.

Також на атаку відреагував Володимир Зеленський, який заявив про нову російську тактику обстрілу та дав негайні доручення посадовцям з цього приводу.