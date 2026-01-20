Президент доручив прискорити відновлення енергетики в регіонах

Росія атакує по-новому — Зеленський доручив зв'язатися зі США
Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення окремої координаційної наради, присвяченої реагуванню на наслідки масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Стало відомо, що Росія по-новому почала атакувати Україну ракетами та дронами.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Володимир Зеленський дав кілька термінових доручень на тлі російських атак
У спеціальному енергетичному селекторі взяли участь представники уряду, військового командування, обласних адміністрацій, ДСНС та енергетичного сектору.
Найбільш напружена ситуація, за оцінкою президента, залишається у столиці, окремих районах Київської області та в Харкові. Під час селектора також детально розглянули стан енергосистеми на Дніпропетровщині, у Запорізькій області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Окремо доповіли про перебіг відновлення в Рівненській області, де роботи тривають безперервно.
Окреме доручення було надане прем'єр-міністру та міністру енергетики — до 18:00 вони мають підготувати повний аналіз строків відновлення в кожному регіоні та потреб у ресурсах.
Росія почала по-новому атакувати Україну ракетами та дронами
Командувач Повітряних сил ЗСУ під час наради поінформував про ефективність роботи протиповітряної оборони під час атаки, а також представив перші дані щодо змін у тактиці російських ударів. У відповідь Зеленський доручив військовим терміново передати партнерам, передусім Сполученим Штатам, розширену інформацію про нові підходи противника, зокрема щодо цілеспрямованих ударів по енергетичних об'єктах.
Президент підкреслив, що Україна продовжить наполягати на прискоренні постачання ракет для систем ППО.
"Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО — час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання", — заявив Володимир Зеленський.
Президент також звернув увагу на інформацію про те, що частина ракет, застосованих Росією під час цього удару, була виготовлена вже у 2026 році. На його думку, це вкотре свідчить про необхідність реального посилення міжнародних санкцій та ефективного блокування постачання критичних компонентів для російського ВПК.
Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, чим Росія атакувала Україну в ніч проти 20 січня. Серед зафіксованих цілей є нові розробки ракет.
В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовані удари.
