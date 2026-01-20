Відео
Головна Новини дня Росія атакує по-новому — Зеленський доручив зв'язатися зі США

Росія атакує по-новому — Зеленський доручив зв'язатися зі США

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 11:30
Президент доручив прискорити відновлення енергетики в регіонах
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення окремої координаційної наради, присвяченої реагуванню на наслідки масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Стало відомо, що Росія по-новому почала атакувати Україну ракетами та дронами. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

У спеціальному енергетичному селекторі взяли участь представники уряду, військового командування, обласних адміністрацій, ДСНС та енергетичного сектору.

Найбільш напружена ситуація, за оцінкою президента, залишається у столиці, окремих районах Київської області та в Харкові. Під час селектора також детально розглянули стан енергосистеми на Дніпропетровщині, у Запорізькій області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Окремо доповіли про перебіг відновлення в Рівненській області, де роботи тривають безперервно.

Окреме доручення було надане прем'єр-міністру та міністру енергетики — до 18:00 вони мають підготувати повний аналіз строків відновлення в кожному регіоні та потреб у ресурсах.

Росія почала по-новому атакувати Україну ракетами та дронами

Командувач Повітряних сил ЗСУ під час наради поінформував про ефективність роботи протиповітряної оборони під час атаки, а також представив перші дані щодо змін у тактиці російських ударів. У відповідь Зеленський доручив військовим терміново передати партнерам, передусім Сполученим Штатам, розширену інформацію про нові підходи противника, зокрема щодо цілеспрямованих ударів по енергетичних об'єктах.

Нарада. Фото: ОПУ

Президент підкреслив, що Україна продовжить наполягати на прискоренні постачання ракет для систем ППО. 

"Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО — час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також звернув увагу на інформацію про те, що частина ракет, застосованих Росією під час цього удару, була виготовлена вже у 2026 році. На його думку, це вкотре свідчить про необхідність реального посилення міжнародних санкцій та ефективного блокування постачання критичних компонентів для російського ВПК.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, чим Росія атакувала Україну в ніч проти 20 січня. Серед зафіксованих цілей є нові розробки ракет. 

В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовані удари. 

Володимир Зеленський обстріли ППО ракети дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
