Аварійні відключення ввели в Україні 20 січня — в яких регіонах

В кількох регіонах аварійні відключення світла — яка ситуація
В кількох регіонах України 20 січня запровадили аварійні відключення світла. Через російські обстріли в енергосистемі складна ситуація.
Про це повідомили в Укренерго.
Аварійні відключення світла в Україні 20 січня
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.
За даними Укренерго, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Також у відомстві наголосили, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона є.
Нагадаємо, 20 січня після обстрілів у Києві виникли перебої зі світлом і водою. Наразі весь Лівий берег повністю знеструмлений.
Водночас експерт не виключає можливу зупинку метро Києва через енергокризу. Проте наразі це непотрібно.
