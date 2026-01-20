Аварійні відключення ввели в Україні 20 січня — в яких регіонах

Енергетики проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

В кількох регіонах України 20 січня запровадили аварійні відключення світла. Через російські обстріли в енергосистемі складна ситуація.

Про це повідомили в Укренерго.

Аварійні відключення світла в Україні 20 січня

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Також у відомстві наголосили, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона є.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 20 січня після обстрілів у Києві виникли перебої зі світлом і водою. Наразі весь Лівий берег повністю знеструмлений.

Водночас експерт не виключає можливу зупинку метро Києва через енергокризу. Проте наразі це непотрібно.