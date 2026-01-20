Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В кількох регіонах аварійні відключення світла — яка ситуація

В кількох регіонах аварійні відключення світла — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 09:01
Аварійні відключення ввели в Україні 20 січня — в яких регіонах
Енергетики проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

В кількох регіонах України 20 січня запровадили аварійні відключення світла. Через російські обстріли в енергосистемі складна ситуація.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла в Україні 20 січня 

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Також у відомстві наголосили, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона є.

Аварійні відкобчення світла в Україні 20 січня
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 20 січня після обстрілів у Києві виникли перебої зі світлом і водою. Наразі весь Лівий берег повністю знеструмлений. 

Водночас експерт не виключає можливу зупинку метро Києва через енергокризу. Проте наразі це непотрібно. 

електроенергія Україна обстріли Укренерго відключення світла світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації