В нескольких регионах аварийные отключения света — какая ситуация

В нескольких регионах аварийные отключения света — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 09:01
Аварийные отключения ввели в Украине 20 января — в каких регионах
Энергетики проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК

В нескольких регионах Украины 20 января ввели аварийные отключения света. Из-за российских обстрелов в энергосистеме сложная ситуация.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света в Украине 20 января

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Также в ведомстве отметили, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она есть.


Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, 20 января после обстрелов в Киеве возникли перебои со светом и водой. Сейчас весь Левый берег полностью обесточен.

В то же время эксперт не исключает возможную остановку метро Киева из-за энергокризиса. Однако пока это не нужно.

электроэнергия Украина обстрелы Укрэнерго отключения света свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
