Президент поручил ускорить восстановление энергетики в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении отдельного координационного совещания, посвященного реагированию на последствия массированной атаки России по энергетической инфраструктуре. Стало известно, что Россия по-новому начала атаковать Украину ракетами и дронами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

В специальном энергетическом селекторе приняли участие представители правительства, военного командования, областных администраций, ГСЧС и энергетического сектора.

Наиболее напряженная ситуация, по оценке президента, остается в столице, отдельных районах Киевской области и в Харькове. Во время селектора также подробно рассмотрели состояние энергосистемы на Днепропетровщине, в Запорожской области, на Сумщине, Черниговщине и в Одессе. Отдельно доложили о ходе восстановления в Ровенской области, где работы продолжаются непрерывно.

Отдельное поручение было дано премьер-министру и министру энергетики — до 18:00 они должны подготовить полный анализ сроков восстановления в каждом регионе и потребностей в ресурсах.

Россия начала по-новому атаковать Украину ракетами и дронами

Командующий Воздушных сил ВСУ во время совещания проинформировал об эффективности работы противовоздушной обороны во время атаки, а также представил первые данные об изменениях в тактике российских ударов. В ответ Зеленский поручил военным срочно передать партнерам, прежде всего Соединенным Штатам, расширенную информацию о новых подходах противника, в частности относительно целенаправленных ударов по энергетическим объектам.

Совещание. Фото: ОПУ

Президент подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на ускорении поставок ракет для систем ПВО.

"Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО — время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также обратил внимание на информацию, что часть ракет, примененных Россией во время этого удара, была изготовлена уже в 2026 году. По его мнению, это в очередной раз свидетельствует о необходимости реального усиления международных санкций и эффективного блокирования поставок критических компонентов для российского ВПК.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, чем Россия атаковала Украину в ночь на 20 января. Среди зафиксированных целей есть новые разработки ракет.

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за массированных ударов.