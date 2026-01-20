Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атакует по-новому — Зеленский поручил связаться с США

Россия атакует по-новому — Зеленский поручил связаться с США

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 11:30
Президент поручил ускорить восстановление энергетики в регионах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении отдельного координационного совещания, посвященного реагированию на последствия массированной атаки России по энергетической инфраструктуре. Стало известно, что Россия по-новому начала атаковать Украину ракетами и дронами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Владимир Зеленский дал несколько срочных поручений на фоне российских атак

В специальном энергетическом селекторе приняли участие представители правительства, военного командования, областных администраций, ГСЧС и энергетического сектора.

Наиболее напряженная ситуация, по оценке президента, остается в столице, отдельных районах Киевской области и в Харькове. Во время селектора также подробно рассмотрели состояние энергосистемы на Днепропетровщине, в Запорожской области, на Сумщине, Черниговщине и в Одессе. Отдельно доложили о ходе восстановления в Ровенской области, где работы продолжаются непрерывно.

Отдельное поручение было дано премьер-министру и министру энергетики — до 18:00 они должны подготовить полный анализ сроков восстановления в каждом регионе и потребностей в ресурсах.

Россия начала по-новому атаковать Украину ракетами и дронами

Командующий Воздушных сил ВСУ во время совещания проинформировал об эффективности работы противовоздушной обороны во время атаки, а также представил первые данные об изменениях в тактике российских ударов. В ответ Зеленский поручил военным срочно передать партнерам, прежде всего Соединенным Штатам, расширенную информацию о новых подходах противника, в частности относительно целенаправленных ударов по энергетическим объектам.

null
Совещание. Фото: ОПУ

Президент подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на ускорении поставок ракет для систем ПВО.

"Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО — время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также обратил внимание на информацию, что часть ракет, примененных Россией во время этого удара, была изготовлена уже в 2026 году. По его мнению, это в очередной раз свидетельствует о необходимости реального усиления международных санкций и эффективного блокирования поставок критических компонентов для российского ВПК.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, чем Россия атаковала Украину в ночь на 20 января. Среди зафиксированных целей есть новые разработки ракет.

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за массированных ударов.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО ракеты дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации