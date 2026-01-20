Видео
Главная Новости дня Массированный удар по энергетике — какие регионы пострадали

Массированный удар по энергетике — какие регионы пострадали

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 12:51
Удар по столице и регионам — последствия атаки на энергетику
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на утро 20 января российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, использовав ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Основной вектор удара был направлен на объекты энергетической инфраструктуры, а также на жилые кварталы крупных городов.

Новини.LIVE рассказывают, какие области оказались под атаками и какова ситуация с электроснабжением в Украине.

Какова ситуация в Киеве после массированного удара

Самые тяжелые последствия зафиксированы в столице. После ночного удара без теплоснабжения остались 5 635 многоэтажных жилых домов.

Городской голова Виталий Кличко отметил, что это количество составляет почти 80% от того количества домов, в которых тепло удалось восстановить после предыдущего массированного обстрела 9 января. Новый обстрел фактически перечеркнул результаты восстановительных работ.

Во время атаки больше всего пострадал левый берег Киева. В Днепровском районе взрывная волна повредила многоэтажный жилой дом, здание начальной школы и около двух десятков припаркованных автомобилей. Ранения получила 59-летняя женщина, ее госпитализировали.

В Дарницком районе выбиты окна и повреждена ограда частного домовладения. В Деснянском районе обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию кладбища.

Из-за поражения энергетических объектов почти весь левый берег столицы остался без водоснабжения.

В Деснянском, Дарницком и Днепровском районах подача воды была полностью прекращена, а жилой массив Троещина получал воду с пониженным давлением. На правом берегу проблемы с водоснабжением фиксировались в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах, тогда как в Печерском районе вода была доступна лишь в отдельных зонах.

Кроме того, в Киевской области атака привела к гибели мирного жителя. В Бучанском районе 50-летний мужчина получил смертельное ранение и погиб на месте, несмотря на попытки медиков оказать помощь. Кроме того, в результате удара повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Какие области оказались под массированным обстрелом

В течение ночи и утра под ракетный обстрел попали Киев, Днепр, Винницкая, Ровенская, Одесская, Черкасская, Полтавская области и другие регионы. В результате атаки зафиксированы серьезные повреждения критической инфраструктуры, есть сообщения о перебоях с электричеством, теплоснабжением и водоснабжением.

В Днепре зафиксировано повреждение предприятия, в результате чего возник пожар. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, повреждены многоэтажный дом, объекты инфраструктуры и пять автомобилей.

Ранения получили две женщины в возрасте 76 и 67 лет. В Новоалександровской громаде Днепровского района беспилотник попал в частный дом. По данным военных, в пределах области силами противовоздушной обороны было уничтожено 40 вражеских дронов.

null
Массированный удар по Украине 20 января, направление ракет и дронов. Фото: mon1tor

В Одесской области удары были направлены как по жилым районам, так и по объектам энергетики. В Черноморске беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, повредив фасад и окна.

В Одесском районе зафиксировано поражение энергетического объекта, предварительно без жертв.

В Винницкой области в результате ночной атаки произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Сообщается, что обошлось без пострадавших, на месте работали аварийные и профильные службы.

В Черкасской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре ракеты и один беспилотник. По предварительным данным, обломки не вызвали значительных разрушений, пострадавших нет, обследование территории продолжается.

Кроме того, на Ривненщине повреждения критической инфраструктуры привели к обесточиванию более 10 тысяч абонентов, но по состоянию на 10:21 всех абонентов уже запитали.

Отмечается, что в нескольких жилых домах выбило окна, также пострадали припаркованные рядом автомобили. По предварительной информации, раненых среди гражданского населения нет.

В Полтавской области российский удар пришелся по промышленному объекту. Возникли пожары на нескольких участках, которые спасатели оперативно ликвидировали. К тушению привлекали технику ГСЧС и два пожарных поезда. Масштабных жертв удалось избежать.

Что с энергосистемой Украины после массированного удара

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии, плановые графики временно не действуют. Больше всего ограничения коснулись Киева, Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Днепропетровской и Ровенской областей. В энергетических службах отмечают, что отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, в Воздушных силах сообщили о том, чем Россия атаковала Украину 20 января и сколько целей удалось обезвредить.

Также на атаку отреагировал Владимир Зеленский, который заявил о новой российской тактике обстрела и дал немедленные поручения чиновникам по этому поводу.

обстрелы ПВО дроны война в Украине ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
