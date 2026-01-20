Зеленський розкрив масштаби відключень світла у Києві

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Більше мільйона киян наразі залишаються без електропостачання. Це сталося внаслідок масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 20 січня.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація із енергетикою в Україні

За словами глави держави, вранці ворог атакував об’єкти енергетики в Київській області дронами-камікадзе типу "шахед". Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж, однак ситуація в столиці залишається найскладнішою. Станом на вечір без світла залишалися понад мільйон споживачів, а більше ніж чотири тисячі багатоквартирних будинків — без тепла.

Президент також критично оцінив роботу Повітряних сил у протидії дронам і наголосив на необхідності змін в організації захисту повітряного простору. Це питання окремо обговорюється з Міністерством оборони, за підсумками чого мають бути ухвалені конкретні рішення.

Окрему увагу Зеленський приділив міжнародній роботі. Він повідомив, що українська делегація активно взаємодіє з партнерами зі США та Європи щодо нових пакетів підтримки, зокрема у сфері протиповітряної оборони та енергетичного обладнання.

" Говорив із нашою делегацією — Умєров, Буданов, Арахамія. Вони активно працюють з американською стороною, працюють із європейськими представниками щодо можливих зустрічей, і щодо пакетів підтримки. Ракети для протиповітряної оборони потрібні кожного дня. Зброя потрібна кожного дня. Обладнання для відновлення, для резерву потрібне кожного дня", — сказав він.

Зеленський подякував службам, які оперативно працюють у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Сумській та Рівненській областях. Водночас він зазначив, що в Запоріжжі ситуація особливо складна через постійні удари дронів, тому туди буде спрямовано додаткові сили та засоби захисту.

" Дуже складно в Запоріжжі — весь день "шахеди" бʼють по місту. Доручив направити більше засобів, більше екіпажів для захисту, і є конкретні завдання для зміни логістики — Міністерство оборони цим займається", — додав голова держави.

Також Президент ухвалив кадрове рішення: Олександр Кубраков призначений радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами, зокрема щодо ситуації в Києві.

" Я призначив Кубракова своїм радником — у тому числі по ситуації в Києві. Я буду чекати пропозицій. Я буду залучати й надалі фахових людей із команди України, які можуть приєднатися до державної роботи. Треба, щоб усі сили зараз були для України. Так і буде", — пояснив український лідер.

Нагадаємо, що вчора Володимир Зеленський обговорив ситуацію зі світлом та опаленням в різних регіонах та назвав регіони, де ситуація найскладніша.

А до цього у компанії YASNO зробили заяву про ймовірність збільшення відключень світла в Україні до 16 годин на добу.