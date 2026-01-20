Близько 75% Києва залишаються без світла — що відомо

Місто в темряві після атаки РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Зараз в Україні триває ліквідація наслідків масованої атаки Росії. У низці регіонах застосовуються аварійні обмеження споживання електроенергії, в окремих областях — досить жорсткі.

Про це інформує пресслужба Укренерго у вівторок, 20 січня.

Укренерго про ситуацію зі світлом після атаки РФ

В Укренерго зазначили, що наразі триває ліквідація наслідків здійсненої ворогом вночі та вранці масованої ракетно-дронової атаки. У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях — досить жорсткі.

В компанії пояснюють це тим, що російські війська здійснили комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії.

За даними Укренерго, найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях. А також — на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

"Фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога", — пояснили в Укренерго.



А також закликали українців, в яких зараз є світло дотримуватися наступних порад:

максимально обмежте користування потужними електроприладами: кожен не спожитий вами кіловат — це додаткова година зі світлом для тих, у кого його немає дуже довго;

вимкніть "зайве" світло в усіх приміщеннях, у яких нікого немає;

не ставте на зарядку і не вмикайте одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори — це дуже небезпечно і для споживачів, і для енергосистеми;

за можливості — перенесіть енергоємні процеси на нічні години, а краще — відтермінуйте прання чи користування посудомийною машиною або праскою до моменту покращення ситуації в енергосистемі.

Додамо, що за даними "Світлобот", близько 75% Києва залишаються без світла. Відключення відбуваються у всіх районах столиці.

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві без світла залишається 173 тисячі абонентів.

Яка ситуація на Чорнобильській АЕС після атаки РФ

В Міненерго поінформували про ситуацію на ЧАЕС після масованої атаки РФ в ніч проти 20 січня.

В Міненерго зазначили, що ворог продовжує цілеспрямований енергетичний терор — у ніч на 20 січня 2026 року внаслідок масованого ракетно-дронового удару були атаковані вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження.

"Наразі завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", зокрема Новий Безпечний Конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.

Прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає. Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі", — повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, що Кличко назвав кількість будинків у Києві, що досі лишаються без тепла після масованого удару РФ.

Раніше повідомлялося, в яких районах Києва найгірша ситуація зі світлом, водою та теплом.