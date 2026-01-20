Видео
Главная Новости дня Укрэнерго назвало регионы с самыми длительными отключениями света

Укрэнерго назвало регионы с самыми длительными отключениями света

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 17:21
Около 75% Киева остаются без света — что известно
Город в темноте после атаки РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сейчас в Украине продолжается ликвидация последствий массированной атаки России. В ряде регионах применяются аварийные ограничения потребления электроэнергии, в отдельных областях — достаточно жесткие.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго во вторник, 20 января.

Читайте также:

Укрэнерго о ситуации со светом после атаки РФ

В Укрэнерго отметили, что сейчас продолжается ликвидация последствий совершенной врагом ночью и утром массированной ракетно-дроновой атаки. Во многих регионах Украины сейчас вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях — достаточно жесткие.

В компании объясняют это тем, что российские войска осуществили комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии.

По данным Укрэнерго, самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях. А также — на Полтавщине. Продолжительность вынужденных обесточиваний вне графиков в этих регионах самая длинная.

"Специалисты "Укрэнерго" и других компаний делают все возможное, чтобы заживить всех абонентов или хотя бы существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но для этого энергосистеме нужна помощь", — объяснили в Укрэнерго.

А также призвали украинцев, у которых сейчас есть свет придерживаться следующих советов:

  • максимально ограничьте пользование мощными электроприборами: каждый не потребленный вами киловатт — это дополнительный час со светом для тех, у кого его нет очень долго;
  • выключите "лишний" свет во всех помещениях, в которых никого нет;
  • не ставьте на зарядку и не включайте сразу после появления света мощную технику и аккумуляторы — это очень опасно и для потребителей, и для энергосистемы;
  • по возможности — перенесите энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше — отложите стирку или пользование посудомоечной машиной или утюгом до момента улучшения ситуации в энергосистеме.

Добавим, что по данным "Світлобот", около 75% Киева остаются без света. Отключения происходят во всех районах столицы.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве без света остаются 173 тысячи абонентов.

Ситуація зі світлом 20 січня
Скриншот карты/svitlobot

Какова ситуация на Чернобыльской АЭС после атаки РФ

В Минэнерго проинформировали о ситуации на ЧАЭС после массированной атаки РФ в ночь на 20 января.

В Минэнерго отметили, что враг продолжает целенаправленный энергетический террор — в ночь на 20 января 2026 года в результате массированного ракетно-дронового удара были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения.

"Сейчас благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак.

Прямой угрозы для населения и окружающей среды пока нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме", — сообщили в министерстве.

Напомним, что Кличко назвал количество домов в Киеве, которые до сих пор остаются без тепла после массированного удара РФ.

Ранее сообщалось, в каких районах Киева худшая ситуация со светом, водой и теплом.

Укрэнерго война в Украине энергетика отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
