Зеленский раскрыл масштабы отключений света в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Более миллиона киевлян сейчас остаются без электроснабжения. Это произошло в результате массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 20 января.

По словам главы государства, утром враг атаковал объекты энергетики в Киевской области дронами-камикадзе типа "шахед". Аварийные бригады уже работают над восстановлением сетей, однако ситуация в столице остается самой сложной. По состоянию на вечер без света оставались более миллиона потребителей, а более четырех тысяч многоквартирных домов — без тепла.

Президент также критически оценил работу Воздушных сил в противодействии дронам и отметил необходимость изменений в организации защиты воздушного пространства. Этот вопрос отдельно обсуждается с Министерством обороны, по итогам чего должны быть приняты конкретные решения.

Международная поддержка Украины

Отдельное внимание Зеленский уделил международной работе. Он сообщил, что украинская делегация активно взаимодействует с партнерами из США и Европы относительно новых пакетов поддержки, в частности в сфере противовоздушной обороны и энергетического оборудования.

" Говорил с нашей делегацией — Умеров, Буданов, Арахамия. Они активно работают с американской стороной, работают с европейскими представителями относительно возможных встреч, и по пакетам поддержки. Ракеты для противовоздушной обороны нужны каждый день. Оружие нужно каждый день. Оборудование для восстановления, для резерва нужно каждый день", — сказал он.

Ситуация по регионам

Зеленский поблагодарил службы, которые оперативно работают в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Ровенской областях. В то же время он отметил, что в Запорожье ситуация особенно сложная из-за постоянных ударов дронов, поэтому туда будут направлены дополнительные силы и средства защиты.

" Очень сложно в Запорожье — весь день "шахеды" бьют по городу. Поручил направить больше средств, больше экипажей для защиты, и есть конкретные задачи для изменения логистики — Министерство обороны этим занимается", — добавил глава государства.

Кадровые изменения

Также Президент принял кадровое решение: Александр Кубраков назначен советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами, в частности по ситуации в Киеве.

" Я назначил Кубракова своим советником — в том числе по ситуации в Киеве. Я буду ждать предложений. Я буду привлекать и в дальнейшем профессиональных людей из команды Украины, которые могут присоединиться к государственной работе. Надо, чтобы все силы сейчас были для Украины. Так и будет", — пояснил украинский лидер.

Напомним, что вчера Владимир Зеленский обсудил ситуацию со светом и отоплением в разных регионах и назвал регионы, где ситуация самая сложная.

А также в Укрэнерго заявили, в каких регионах сейчас применяются аварийные ограничения потребления электроэнергии.